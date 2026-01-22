Skill söker montörer och materialhanterare till Toyota Material Handling
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
På Toyotas site i Mjölby arbetar cirka 3000 medarbetare med produkter inom materialhantering, från utvecklingskoncept till producerat fordon. Deras produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och innovativa energilösningar. Toyota eftersträvar att vara en hållbar arbetsgivare genom deras framstående miljöarbete och personalpolitik. De har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Toyotas företagskultur är baserad på en sund värdegrund som möjliggör balans mellan arbete & familjeliv.
Dina arbetsuppgifter
Montör
På Toyota kommer du få möjlighet att arbeta med montering av våra högkvalitativa truckar i en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Oavsett om du är nybörjare eller har lång erfarenhet, erbjuder vi en plats där du kan växa och utvecklas.
Vad vi erbjuder: * Stöd och utveckling: Du kommer arbeta efter detaljerade ritningar och elementblad för alla monteringsmoment, vilket underlättar arbetet för både nybörjare och erfarna montörer. * Arbetsrotation: För att säkerställa variation och bredda dina kunskaper kommer du att rotera mellan olika arbetsstationer. * Trivsam arbetsmiljö: Toyota värdesätter en arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade där du får chans att arbeta i en miljö med innovativ teknik i ständig utveckling.
Vad vi söker: * God fysik: Du bör ha god fysisk hälsa då arbetet kan innebära både knästående arbete och stående arbete vid ett rullande monteringsband. * Driv och ambition: Du är en person som drivs av att göra skillnad, söker ständigt förbättring och har en vilja att utvecklas och växa i din roll. * Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av montering, mekanik eller praktiska yrken är meriterande.
Materialhanterare
Vi söker materialhanterare som vill vara en del av Toyotas härliga logistikteam. Arbetet innebär bland annat truckkörning, kittning av material och registrering i IT-system.
Vad vi erbjuder: * En välkomnande arbetsmiljö: Hos Toyota blir du en del av ett team där samarbete och god stämning är centrala värden. * Personlig utveckling: Toyota erbjuder möjlighet att utveckla dina färdigheter inom logistik och truckkörning.
Vad vi söker: * Noggrannhet: Vi söker dig som är noggrann och strukturerad i ditt arbete * Driv och ambition: Du är en person som drivs av att göra skillnad, söker ständigt förbättring och har en vilja att utvecklas och växa i din roll. * Erfarenhet: Erfarenhet av truckkörning eller lagerarbete är meriterandeProfil
För att trivas hos oss tror vi att du är: * Praktiskt lagd: Du tycker om att arbeta med händerna och uppskattar fysiskt arbete. * Flexibel och effektiv: Du är flexibel och tycker om att arbeta effektivt, samtidigt som du behåller hög kvalitet i ditt arbete. * Samarbetsvillig: Du gillar att arbeta i team och bidra till en positiv och trevlig arbetsmiljö. * Positiv och inkluderande: Du bidrar till en trevlig stämning och tycker om att ha kul på jobbet.
Arbetstider: Du behöver kunna arbeta 2-skift. Standardarbetstiderna är: * Dagskift: Måndag-torsdag 06:30-14:30 och fredag 06:30-16:00. * Kvällsskift: Måndag-torsdag 14:30-00:00.
Övriga krav: * Körkort och tillgång till bil, alternativt boende i Mjölby. * Truckkort A1-4, B1-6, D1 samt traverskort. Ansökningsförfarande Tjänsten är en konsultlösning där du blir anställd på Skill men uthyrd som konsult hos Toyota Material Handling i Mjölby. Efter 6 månaders anställning hos Skill finns goda chanser till en tillsvidareanställning.
I den här processen sker urvalsarbetet löpande och du kommer att få återkoppling antingen via mejl eller telefon inom 14 dagar från ansökningsdagen.
Annonsen är för kommande behov och tiden för eventuell tillsättning kan därmed variera.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Matilda Hertz, matilda.hertz@skill.se
. Vi tar ej emot ansökningar via telefon eller mail.
