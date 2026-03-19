Skill söker medarbetare med tekniskt intresse och datavana till Element
Om företaget Element är ett internationellt företag som arbetar med kalibrering, provning, inspektion och certifiering av instrument, verktyg, material, produkter och komponenter. Företaget hjälper kunder inom bland annat industri, teknik och tillverkning att säkerställa kvalitet, säkerhet och prestanda i sina produkter.
Verksamheten i Linköping är en viktig del av bolagets nordiska organisation och arbetar nära kunder inom avancerad teknik och industri. Här möts teknisk kompetens, noggrannhet och ett starkt kvalitetstänk i en miljö där logistik, teknik och precision är centrala delar av det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter Vi söker nu en medarbetare till en roll placerad på Elements logistikavdelning. Uppdraget är initialt tidsbegränsat fram till semestern i juli, med möjlighet till förlängning.
Här får du arbeta i en verksamhet där struktur, noggrannhet och teknisk förståelse är viktiga och avgörande delar i det dagliga arbetet.
I rollen arbetare du främst med inregistrering av artiklar i deras interna system avsett för denna del av deras produktion. Hantering av inkommande och utgående gods ingår i mindre utsträckning initialt. Arbetet är administrativt men även praktiskt, vilket ställer krav på att du är noggrann och bekväm med att arbeta i datorbaserade system.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera inkomna objekt/utrustningar i internt system och säkerställa att informationen är korrekt.
Bidra till ett strukturerat och effektivt produktionsflöde
Viss kundkontakt förekommer
Ta emot, packa upp, packa och skicka iväg gods
Hantera manuella lyft, inklusive tyngre paket och utrustning
Vid behov ev genomföra transporter till och från kund
Din profil Vi söker dig som trivs i en analytisk roll med praktiska inslag med ett tydligt tekniskt intresse och mycket god datorvana. Den viktigaste delen av arbetet är att registrera och hantera information i interna system, vilket kräver noggrannhet, systemförståelse och ett öga för detaljer och teknisk kunskap. Du behöver känna dig bekväm med att jobba i en flexibel miljö med många kontaktytor och kunna ta beslut och se sammanhang
Vi ser gärna att du:
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Är noggrann och ser detaljer
Förstår vikten av korrekt registrering och dokumentation
Har ett starkt tekniskt intresse och är bekväm med att arbeta i olika IT-system
Är flexibel och kommunikativ
Har god fysisk kapacitet och trivs med både administrativt och praktiskt arbete
Är självgående och kan ta egna beslut i det dagliga arbetet
Har minst B-körkort
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Skill där du blir anställd av Skill och arbetar på Element i Linköping. Uppdraget är en konsultlösning som initialt sträcker sig fram till semestern i juli.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in ditt CV till oss redan idag. Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom, malin.akerblom@skill.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
