Skill söker medarbetare med tekniskt intresse och datavana till Element
Om företaget Element är ett internationellt företag som arbetar med kalibrering, provning, inspektion och certifiering av instrument, verktyg, material, produkter och komponenter. Företaget hjälper kunder inom bland annat industri, teknik och tillverkning att säkerställa kvalitet, säkerhet och prestanda i sina produkter.
Verksamheten i Linköping är en viktig del av bolagets nordiska organisation och arbetar nära kunder inom avancerad teknik och industri. Här möts teknisk kompetens, noggrannhet och ett starkt kvalitetstänk i en miljö där logistik, teknik och precision är centrala delar av det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter Vi söker nu en medarbetare till en roll placerad på Elements logistikavdelning. Uppdraget är initialt tidsbegränsat fram till semestern i juli, med god möjlighet till förlängning.
I denna roll får du arbeta i en tekniskt orienterad verksamhet där förståelse för olika typer av mät- och testutrustning är en central del av arbetet. Arbetet handlar inte bara om administration, utan även om att kunna tolka, förstå och hantera tekniska objekt, från enklare verktyg som momentnycklar och gängtolkar till mer avancerad utrustning som oscilloskop.
Arbetet är en kombination av administrativa och praktiska moment, där noggrannhet, struktur och teknisk förståelse är avgörande för att säkerställa kvalitet i varje steg.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera inkommande utrustning i interna system och säkerställa att informationen är korrekt utifrån objektets tekniska egenskaper
Bidra till ett strukturerat och effektivt flöde i verksamheten
Hantera viss kundkontakt kopplat till inkommande och utgående utrustning
I viss mimån ta emot, packa upp, packa och skicka gods
Hantera manuella lyft, inklusive tyngre paket och teknisk utrustning
Din profil Vi söker dig som har en stark teknisk förståelse och ett genuint intresse för teknik - gärna med en bakgrund som närmar sig ingenjörsnivå, men som också trivs i en praktisk och varierad vardag.
Du har förmågan att snabbt sätta dig in i och förstå olika typer av tekniska objekt och ser vikten av korrekt hantering och dokumentation. Rollen kräver att du är noggrann, självgående och har en god förmåga att växla mellan administrativa uppgifter och praktiskt arbete.
Vi ser gärna att du:
Har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har god förståelse för tekniska produkter och mätutrustning (exempelvis momentnycklar, gängtolkar, oscilloskop eller liknande)
Är noggrann och har ett öga för detaljer, särskilt kopplat till teknisk information
Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system
Förstår vikten av korrekt registrering och dokumentation
Är flexibel, kommunikativ och trivs med många kontaktytor
Har god fysisk kapacitet och uppskattar en roll med både praktiska och administrativa inslag
Är självgående och trygg i att fatta egna beslut i det dagliga arbetet
Har minst B-körkort
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Skill där du blir anställd av Skill och arbetar på Element i Linköping. Uppdraget är en konsultlösning som initialt sträcker sig fram till semestern i juli.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in ditt CV till oss redan idag. Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom, malin.akerblom@skill.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7408373-1971616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
