Skill söker maskinoperatörer & montörer till kommande uppdrag
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
eller i hela Sverige
Vi ser ett ökande behov av maskinoperatörer & montörer och söker därför dig som vill vara en del av framtida uppdrag hos våra kundföretag inom teknik och tillverkningsindustri.
Exempel på arbetsuppgifter:
Övervakning och drift av produktionsmaskiner
Montering av komponenter enligt ritning och instruktion
Utföra kvalitetskontroller och enklare dokumentation
Bidra till förbättringsarbete och ordning & reda
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av industriarbete, montage eller maskinövervakning
Är noggrann och van vid att följa rutiner
Har tekniskt intresse
Har truckkort (meriterande)
Vi söker dig som är praktiskt lagd, arbetsvillig och trivs i ett högt tempo. Du är en lagspelare men kan också ta ansvar för dina egna uppgifter.
Vad innebär det att vara konsult hos Skill?
Som konsult hos oss blir du anställd av Skill men arbetar ute hos våra kundföretag. Du får en engagerad konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning, oavsett vilket uppdrag du arbetar med.
Vi erbjuder:
Långsiktiga och trygga uppdrag
Möjlighet till förlängning eller övergång till anställning hos kund
En arbetsgivare med fokus på din utveckling och trivsel
Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Skill på oftast 6 månader till en början, med goda möjligheter till förlängning eller övertag av kund. Urvalet sker löpande och
För frågor om tjänsten kontakta Gentonis Gjikokaj på 036-18 84 03 eller via e-post: gentonis.gjikokaj@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Gentonis Gjikokaj gentonis.gjikokaj@skill.se Jobbnummer
