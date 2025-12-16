Skill söker CNC-Operatörer till kommande uppdrag
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vara Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vara
2025-12-16
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Vara
, Skara
, Falköping
eller i hela Sverige
Vi ser ett ökande behov av CNC-Operatörer och söker därför dig som vill vara en del av framtida uppdrag hos våra kundföretag inom teknik och tillverkningsindustri.
Arbetsuppgifter i rollen:
Körning och övervakning av CNC-styrda maskiner
Ställ, enklare programmering och maskininställningar
Mätning och kontroll av detaljer
Dokumentation och rapportering
Du bör ha:
Erfarenhet av CNC-bearbetning
Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Erfarenhet av styrsystem som Fanuc, Siemens eller Mazak (meriterande)
Tekniskt intresse och god problemlösningsförmåga
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att ta ansvar. Du trivs i både självständigt arbete och i team.
Vad innebär det att vara konsult hos Skill?
Som konsult hos oss blir du anställd av Skill men arbetar ute hos våra kundföretag. Du får en engagerad konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning, oavsett vilket uppdrag du arbetar med.
Vi erbjuder:
Långsiktiga och trygga uppdrag
Möjlighet till förlängning eller övergång till anställning hos kund
En arbetsgivare med fokus på din utveckling och trivsel
Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Skill på oftast 6 månader till en början, med goda möjligheter till förlängning eller övertag av kund. Urvalet sker löpande och
För frågor om tjänsten kontakta Gentonis Gjikokaj på 036-18 84 03 eller via e-post: gentonis.gjikokaj@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Skill info@skill.se Jobbnummer
9647219