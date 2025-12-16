Skill söker CNC-Operatörer till kommande uppdrag

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vara
2025-12-16


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vara, Grästorp, Herrljunga, Vårgårda, Lidköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Vara, Vårgårda, Lidköping, Skara, Falköping eller i hela Sverige

Vi ser ett ökande behov av CNC-Operatörer och söker därför dig som vill vara en del av framtida uppdrag hos våra kundföretag inom teknik och tillverkningsindustri.
Arbetsuppgifter i rollen:
Körning och övervakning av CNC-styrda maskiner
Ställ, enklare programmering och maskininställningar
Mätning och kontroll av detaljer
Dokumentation och rapportering

Du bör ha:
Erfarenhet av CNC-bearbetning
Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Erfarenhet av styrsystem som Fanuc, Siemens eller Mazak (meriterande)
Tekniskt intresse och god problemlösningsförmåga

Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att ta ansvar. Du trivs i både självständigt arbete och i team.
Vad innebär det att vara konsult hos Skill?
Som konsult hos oss blir du anställd av Skill men arbetar ute hos våra kundföretag. Du får en engagerad konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning, oavsett vilket uppdrag du arbetar med.
Vi erbjuder:
Långsiktiga och trygga uppdrag
Möjlighet till förlängning eller övergång till anställning hos kund
En arbetsgivare med fokus på din utveckling och trivsel

Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Skill på oftast 6 månader till en början, med goda möjligheter till förlängning eller övertag av kund. Urvalet sker löpande och
För frågor om tjänsten kontakta Gentonis Gjikokaj på 036-18 84 03 eller via e-post: gentonis.gjikokaj@skill.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 556685-8618), https://skill.se/

Kontakt
Skill
info@skill.se

Jobbnummer
9647219

Prenumerera på jobb från Skill Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB: