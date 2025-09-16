Skiftledare till produktion Jordbro, Haninge

Simplex Bemanning AB / Chefsjobb / Haninge
2025-09-16


Visa alla chefsjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Haninge, Hjo, Mjölby, Tibro, Motala eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-16

Om tjänsten
Vår kund inom livsmedelsnära produktion växer och söker en skiftledare som leder det dagliga arbetet i Jordbro industriområde. Du säkerställer ett jämnt produktionsflöde, coachar operatörer och ser till att säkerhet, kvalitet och hygien alltid sitter i ryggmärgen.

Dina arbetsuppgifter
• Planera bemanning och prioritera mellan linjer vid störningar.
• Vara operativ i linan vid behov (påfyllning, format-/filmbyte, enklare felsökning, städ/5S).
• Följa upp nyckeltal och dokumentation (kvalitetskontroller, märkning, avvikelser).
• Samverka med lager, kvalitet och inköp för smidiga skiften.

Profil
• Tidigare erfarenhet från produktion/packning och vardagsledarskap.
• Tekniskt lagd, trygg med rutiner och tempo.
• Talar och skriver svenska obehindrat; truckkort är en stark merit.
Skift & omfattning
Heltid, tvåskift (exempel: 06:00-14:30 / 14:15-22:45), viss flexibilitet vid behov.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor, utvecklingsmöjligheter och goda förmåner i ett engagerat team.

Så ansöker du
Skicka din ansökan snarast - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
137 64  JORDBRO

Arbetsplats
Simplex, Jordbro

Jobbnummer
9510250

Prenumerera på jobb från Simplex Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Simplex Bemanning AB: