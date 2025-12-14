Skiftledare till Jord med känsla för service och teamkänsla
Veganskt och fika i Skåne AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-12-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veganskt och fika i Skåne AB i Malmö
Jord Café Malmö söker skiftledare - deltid/vid behov
Älskar du service, trivs med ansvar och vill leda ett team i ett varmt och kreativt växtbaserat brunchcafé? Då kan du vara vår nästa skiftledare.Publiceringsdatum2025-12-14Om företaget
Jord Café är ett populärt växtbaserat brunchställe där hållbarhet, kvalitet och gemenskap är grundpelare. Vi brinner för att skapa en plats där både gäster och personal känner sig välkomna, inspirerade och uppskattade.
Tjänsten
Som skiftledare hos oss ansvarar du för att den dagliga driften flyter på smidigt. Du är en närvarande ledare under dina pass, stöttar teamet, löser utmaningar och ser till att våra gäster får en riktigt bra upplevelse - varje gång.
Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Leda och fördela arbetsuppgifter under skiftet
Stötta teamet i både kök och servering
Säkerställa god service och hög kvalitet
Hantera kassa samt öppning och stängning av caféet
Introducera och vägleda nya medarbetare
Hantera personalplanering vid sjukfrånvaro och säkerställa att bemanningen fungerar under skiftet
Skapa ett tryggt, positivt och strukturerat arbetsklimat
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av serviceyrket, gärna som ansvarig eller skiftledare
Är trygg i rollen som ledare och motiveras av att guida teamet
Trivs i ett högt tempo och behåller lugnet även när det blir mycket att göra.
Har god kommunikationsförmåga och ett öga för struktur
Brinner för hållbarhet och växtbaserad mat
Är prestigelös, lösningsorienterad och sätter laget före jaget
Vi erbjuder
Ett varmt och stöttande team
Ett kreativt och värderingsdrivet arbetsklimat
Möjlighet att utveckla ditt ledarskap
God mat, gott kaffe och härlig energi varje dag
Möjlighet att växa inom verksamhetenSå ansöker du
Känner du att rollen passar dig? Skicka en kort presentation av dig själv och ditt CV till jord.rekrytering@gmail.com
. Märk mejlet med "Skiftledare ".
Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: jord.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veganskt och fika i Skåne AB
(org.nr 559261-2757)
Falsterbogatan 1 (visa karta
)
211 14 MALMÖ Arbetsplats
Veganskt & fika i Skåne AB Jobbnummer
9643253