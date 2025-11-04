Skiftledare till Jord med känsla för service och teamkänsla
Veganskt och fika i Skåne AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veganskt och fika i Skåne AB i Malmö
JORD Café Malmö söker köksmedarbetare - extra vid behov och helger
Brinner du för matlagning, gillar att jobba i ett kreativt kök och vill vara en del av ett växtbaserat brunchcafé i hjärtat av Malmö? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Jord Café är ett populärt växtbaserat brunchställe där hållbarhet, kvalitet och god stämning står i centrum. Vi serverar mat som är både god och omtänksam - för människor, djur och planeten.
Tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta extra i köket - främst på helger och vid behov, till exempel vid sjukdom, ledighet eller under högsäsong. Du kommer att jobba med att förbereda och tillaga rätter från vår brunchmeny samt bidra till ett smidigt och rent köksflöde.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att arbeta i kök (café eller restaurang)
Är trygg med att arbeta självständigt men också i team
Trivs i ett högt tempo och håller lugnet även under stress
Har ett intresse för växtbaserad mat och hållbara råvaror
Håller god ordning och är noggrann med hygien och rutiner
Vi erbjuder
En positiv och välkomnande arbetsmiljö
Möjlighet att utveckla dina matlagningskunskaper
Ett härligt team där vi stöttar och lyfter varandra
Möjlighet att växa och utvecklas inom verksamheten
Riktigt god mat och kaffe varje dag Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka gärna en kort presentation av dig själv och ett CV till jord.rekrytering@gmail.com
. Märk mejlet med "Kök Extra - Jord Café".
Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi gör intervjuer löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: jord.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veganskt och fika i Skåne AB
(org.nr 559261-2757)
Falsterbogatan 1 (visa karta
)
211 14 MALMÖ Arbetsplats
Veganskt & fika i Skåne AB Jobbnummer
9588961