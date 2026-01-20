Skiftledare restaurang på hotell- och konferensanläggning
Vi söker dig som har ett naturligt värdskap och en stark känsla för service. Du arbetar strukturerat och är en lagspelare som trivs i högt tempo. Du ställer om snabbt när det behövs och behåller lugnet i pressade lägen, självklart med ett öga för kvalitet och detaljer.
I restaurangen serveras frukost, lunch och middagar. Vi ansvarar även för baren samt servering av för- och eftermiddagsfika till våra konferensgäster.
Arbetet som skiftledare innebär att du är arbetsledare för teamet under ditt pass men utför också de dagliga arbetsuppgifterna på avdelningen. Du är delaktig i planering av avdelningens arbete och är en del i att skapa en god servicenivå, samt entusiasmerar och utvecklar arbetsgruppen tillsammans med restaurangchefen.
Du är erfarenhet att leda ett team både på den mindre middagen och den stora banketten. Du har god kännedom om vårt mat- och dryckesutbud och kan guida gästen på ett tryggt och inspirerande sätt. Våra gäster kan vara allt från den lilla arbetsgruppen till det stora företagseventet med galamiddag i Runöhallen likväl som privata tillställningar och arrangemang. Detta ger stor variation i arbetsuppgifterna.
Tjänsten innebär:
Att ansvara för driften i restaurangen under ditt arbetspass.
Att leda det dagliga servicearbetet och säkerställa en hög servicenivå.
Driva försäljning och gästnöjdhet.
Introducera och motivera nya medarbetare.
Se till att företagets standards och rutiner efterföljs.
Varierade arbetstider.
Kvalifikationer och kompetens:
Tre års erfarenhet av matsalsarbete
Erfarenhet av bankett- och konferensverksamhet.
Erfarenhet av arbetsledning med ansvar för öppning och stängning samt fördelning och prioritering av arbetsuppgifter.
Erfarenhet av planering inför bankett och event, exempelvis körschema, placeringsupplägg och flödeslogistik samt samspel med andra avdelningar.
Kunskap och intresse för mat- och dryck.
Genuin känsla för service och värdskap.
God samarbetsförmåga och flexibilitet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Grundläggande datorkunskap och vana av restaurangsystem
Målmedveten och driven gällande merförsäljning.
Kvalitets och varumärkestänk som ger trygghet åt medarbetare och gäst.
Det är meriterande om du har en utbildning inom hotell och restaurang eller liknande.
Vana av arbete i bar samt barservice i större volymer.
Vi rekommenderar att du har B-körkort och tillgång till bil (då vi ligger en bit från kommunala färdmedel).
Vi erbjuder:
Tjänsten är på 100% med varierade arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Ett variationsrikt arbete.
Pension, försäkring och schyssta villkor genom kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag och träningsmöjligheter.
En arbetsplats vackert belägen där utveckling av verksamhet och medarbetare är viktigt.
Har du klipp i steget, brinner du för service, god mat och dryck och vill utvecklas med oss, tveka inte att söka.
