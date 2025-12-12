Skiftledare; kvällsskift till drivande bolag inom tillverkningsindustrin
2025-12-12
Vår kund, en framstående aktör inom tillverkningsindustrin, söker en engagerad Skiftledare för att stärka teamet under ett kvällsskift. Här får du möjlighet att leda och utveckla ett produktionsteam i en dynamisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Skiftledare/Produktionssamordnare säkerställer du en effektiv och säker produktion. Du leder ett team om cirka 20 processoperatörer, driver daglig styrning och förbättringsarbete samt garanterar att rutiner och kvalitetsstandarder följs. Din roll är avgörande för att optimera kapaciteten och minimera stillestånd på produktionslinjen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd som uppdragskonsult hos oss på Academic Work för att sedan arbeta ute hos vår kund, som är belägen i Göteborg. Detta är ett vikariat, därmed tillämpas en visstidsanställning om 9-12 månader.
Arbetstider
Måndag till torsdag: KL 13.30-22-10
Fredag: KL 13-18.50
OB-tillägg tillämpas enligt kollektivavtal.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Du får en viktig roll i att driva produktionen framåt och leda ett engagerat team. Timbaserad månadslön på cirka 40 000 kr.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar daglig styrning av produktionen, personalledning och aktivt arbete med förbättringar för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
• Leda och fördela arbete för produktionspersonalen under kvällsskiftet.
• Genomföra uppstartsmöten och daglig uppföljning av produktionen.
• Säkerställa efterlevnad av rutiner, säkerhetsregler och 5S-standarder.
• Optimera produktionslinjens kapacitet och minimera stillestånd.
• Följa upp nyckeltal som OEE, svinn och kvalitet.
• Driva förbättringsarbete och främja engagemang i teamet.
• Hantera personalfrågor som trivsel, regler och arbetsmiljö - kontakt med fackförbund förekommer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från industri, processindustri eller FMCG.
• Har ett naturligt och tryggt ledarskap.
• Har förmåga att ställa krav och följa upp.
• Är social och närvarande i produktionen.
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ledarskap eller produktionsledning.
• Vana vid ERP-system som Business Central.
• Erfarenhet av fackliga kontakter, gärna inom Livs.
• Kunskaper inom Lean-arbete eller förändringsledning.
• Kännedom om arbetsmiljö- och livsmedelsstandarder.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
I rollen som skiftledare ställs det höga krav på att du är stabil och trygg ledare. Samtidigt som du skall se om personal skall du också driva produktionen mot uppsatta mål och säkerställa en kvalitativ och effektiv leverans. Därav är det viktigt att du tar ansvar, är drivande och beslutsam i utmanande situationer som kan uppkomma. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
