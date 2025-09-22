Skiftingenjör till Värme Drift Kontrollrum i Östersund
Jämtkraft AB / Driftmaskinistjobb / Östersund Visa alla driftmaskinistjobb i Östersund
2025-09-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtkraft AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och trygga värmeproduktionen i en samhällsviktig verksamhet? Vill du ta ett större ansvar i en tekniskt avancerad miljö? Vi söker nu en Skiftingenjör till vårt team i Östersund. Här gör du skillnad - varje dag.
Om jobbet
Som Skiftingenjör arbetar du enligt rullande skiftschema med ett övergripande ansvar för driftplanering, optimering och övervakning av våra anläggningar. Du hanterar felsökning, avhjälper komplexa driftstörningar och fungerar som mentor för yngre kollegor. Du bidrar även till strategiska beslut kring investeringar och processförändringar. Beredskap kan ingå.
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Skicka in din ansökan redan idag!
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning med inriktning el/energi eller teknik
- Relevant kvalificerad yrkesutbildning eller YH-utbildning
- Flerårig erfarenhet från drift av kraftvärmeverk eller avancerad processindustri
- Djup kunskap om anläggningens system och integrationer
- Förmåga att analysera långsiktiga trender och driftdata
- Svenska på C-nivå samt goda kunskaper i engelska
Det är också meriterande om du har Certifiering som Driftoperatör enligt AFS2017:3/2023:11, god datorvana samt vana att hantera flera olika system.
Som person värdesätter vi att du är ansvarstagande, lyhörd och samarbetsvillig. Det är också meriterande om du är pedagogisk, kommunikativ och kvalitetsmedveten.
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. Här behöver du inte välja mellan karriär och en aktiv fritid utan hinner med både och. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Därför behöver du inte vara fullärd när du börjar. Vi klär på dig den kompetens som du saknar. Kom som du är helt enkelt, för här vill du vara!
Fler fördelar med Jämtkraft:
• Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
• Inom Jämtkraft kan du både gasa och bromsa din karriär utifrån vad som händer i ditt liv i stort.
• Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
• Vi är en erkänt bra arbetsgivare, belönade med certifikatet "Excellent Arbetsgivare 2025" och "Karriärföretag 2025".
• En ledstjärna för Jämtkraft är att agera så att framtiden gillar oss
- det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö
och våra affärer.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Körkort B är ett krav.
Placeringsort: Östersund/Kraftvärmeverket
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Snarast
Vill du veta mer?
Kontakta Lisa Svernby, Avdelningschef Värme Drift Kontrollrum, telefonnummer 076-53 13 750
eller lisa.svernby@jamtkraft.sePubliceringsdatum2025-09-22Så ansöker du
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 13 oktober 2025. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft AB
(org.nr 556001-6064), https://www.jamtkraft.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9520127