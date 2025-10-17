Skiftgående Produktionschefer Till Lokunderhåll På Lkab Malmtrafik
2025-10-17
Vill du vara med och bygga upp ett närvarande ledarskap i en verksamhet där säkerhet och samarbete står i centrum? Nu söker vi tre produktionschefer till vår lokverkstad i Kiruna. En ny skiftgående lösning som ger dig möjlighet att vara nära verksamheten och påverka i vardagen.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Malmtrafik ansvarar för lastning, lossning och transport av LKAB:s järnmalmsprodukter på Malmbanan. Vi fraktar från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt till SSAB i Luleå.
Din roll
Som skiftgående produktionschef på lokverkstaden i Kiruna leder du ett team om cirka åtta medarbetare, och tillsammans med två kollegor ansvarar ni för totalt 24 skiftgående medarbetare. Du arbetar nära andra funktioner inom Malmtrafik och är en del av ett engagerat team där närvaro och samarbete är en självklar del av vardagen. Du ansvarar för att underhållsplanen följer verksamhetens transportbehov, att resurser finns på plats och att arbetet utförs enligt instruktioner, lagkrav och säkerhetsregler. Rollen innebär ett brett ansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, där du leder det förebyggande och avhjälpande underhållet, följer upp besiktningspliktiga objekt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Du är delaktig i strategiska frågor kopplat till utveckling av arbetssätt, verkstad och verksamhet, och ingår i sektionens ledningsgrupp tillsammans med övriga produktionschefer och sektionschef.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen har du lätt för att samarbeta med både kollegor och externa parter, och du har en stark känsla för ansvar och säkerhet. Du trivs i en vardag där förutsättningarna snabbt kan förändras, kommunicerar tydligt och skapar trygghet genom transparens. Du har respekt för att verksamheten styrs av omfattande regelverk och ser vikten av att följa instruktioner. Med en ödmjuk inställning till teamets kompetens tar du vara på medarbetarnas erfarenheter och bygger förtroendefulla relationer.
Vi förväntar oss att du har:
- Godkänd gymnasieexamen
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- God datorvana
- B-körkort, då det är ett krav på samtliga LKAB:s tjänster
Det är meriterande om du har:
- Ledar- eller chefserfarenhet
- Kunskaper i underhållssystemet Maximo
- Järnvägskompetens
- erfarenhet av att arbeta med underhåll och underhållsplaner
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 16 november 2025.
Start: Omgående.
Plats: Kiruna, Lokstallsvägen 3
Omfattning: Heltid
Arebtstider: Skiftgång med förmiddag, eftermiddag och ledigvecka
Kontakt: Sektionschef Catarina Albertsson catarina.albertsson@lkab.com
Fackliga kontakter:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
