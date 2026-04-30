Skiftgående mekaniker till Ovako i Boxholm
Nu har du chansen att bli en del av Ovakos team i Boxholm.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Du blir visstidsanställd som ambulerande konsult hos oss på Montico och uthyrd på uppdrag hos Ovako eller möjligen direktanställd hos kunden.
Arbetet är förlagt till 5- skift & 3-skift.Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker på Ovako arbetar du dagligen med exempelvis:
• Förebyggande underhåll, felsökning och renoveringar på Ovakos anläggningar i Boxholm.
• Felsöka genom schemaläsning, byta felaktiga komponenter på hydrauliska/pneumatiska anläggningar
• Svetsning med olika metoder som t.ex. el-och mig svets
• Ansvara för att verkstadens maskiner håll i bra skick, hålla ordning och reda inom arbetsområdet
• Medverka i projekt som krävs
• Följa skydds- och ordningsföreskrifter, samt deras kvalitet-, miljö och energiledningssystem
• Hålla en bra dialog med övrig personal
• Arbeta aktivt i underhållssystemet API
Vi söker dig som
Du är en person som alltid sätter säkerheten först.
Du är en samarbets-och initiativtagande person med gott omdöme och det är naturligt för dig att ta ansvar för ditt arbete samt att vara serviceinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper där intresset och viljan för att lära sig är viktigt. Viktigt för oss är att du ser detta som långsiktigt och att du vill utvecklas tillsammans med oss på Ovako.
Vi ser gärna att du har Maskinteknisk- / fordonsteknisk utbildning alternativt har tidigare erfarenhet inom området.
Du bör ha:
• kunskap kring hydraulik/pneumatik
• Svetsningskunskaper
• Truck & traverskort
• Grundläggande datorkunskaper
Goda svenska kunskaper i tal och skift samt körkort & tillgång till bil är krav för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Kungsvägen 67
)
595 41 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Ellen Kransberg ellen.kransberg@montico.se Jobbnummer
9884280