Skiftgående mekaniker till Ovako - teknik och variation varje dag
Ovako AB / Maskinreparatörsjobb / Boxholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Boxholm
2026-02-18
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovako AB i Boxholm
, Örebro
, Karlskoga
, Hallstahammar
, Hällefors
eller i hela Sverige
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Vill du arbeta som mekaniker i skift och hålla produktionen i toppskick?
Vi söker dig som brinner för teknik, problemlösning och variation i vardagen.
Hos oss på Ovako i Boxholm får du en roll där varje dag är unik, från förebyggande underhåll till att ta dig an mer utmanande felsökningar och projekt. Vi vill att du ska känna att du gör skillnad och vara en del av ett team som samarbetar och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som mekaniker hos oss arbetar du med allt från det dagliga underhållet till mer omfattande reparationer och renoveringar. Du kommer bland annat att:
Utföra förebyggande underhåll, felsökning och reparationer på våra anläggningar.
Byta komponenter och åtgärda fel på hydrauliska och pneumatiska system.
Svetsa med olika metoder, såsom el- och migsvets.
Ansvara för att verkstadens maskiner hålls i gott skick och att arbetsplatsen är organiserad och säker.
Delta i projekt vid behov och arbeta aktivt i vårt underhållssystem, API.
Din erfarenhet och dina egenskaper
Vi tror att du har erfarenhet och kunskap inom maskinteknik eller fordonsteknik, hydraulik och pneumatik samt svetsning. Truck- och traverskort samt grundläggande datorvana är meriterande.
För oss är det minst lika viktigt vem du är som vad du kan. Vi ser gärna att du är initiativtagande, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att samarbeta och vill bidra till en positiv arbetsmiljö. Du har ett genuint intresse för att lära dig nya saker och utvecklas i din roll, och vi ser gärna att du har ambitionen att växa tillsammans med oss. Vi värdesätter också:
Säkerhetsmedvetenhet i allt du gör.
Förmåga att ta egna initiativ och ta ansvar för ditt arbete.
Ett långsiktigt engagemang och vilja att bidra till teamets gemensamma mål.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en varierande och utvecklande roll där du får möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss får du en trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhet, samarbete och god arbetskultur. Vi ger dig också möjlighet till kompletterande utbildning och kompetensutveckling beroende på behov och intresse.
Arbetstid: Skiftgång
Närmare upplysningar:
Närmare upplysning om tjänsten lämnas av Peter Gustafsson, avd. chef Underhåll, tel.nr. 0142-293707 eller David Knutsson, sektionschef Mek 0142-290045 . Facklig företrädare för IF Metall är Bo Nilsson, 0142-293616.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Arbetsplats
Din nästa utmaning väntar - kom och forma framtiden med oss! Kontakt
Lolita Ericsson +46700844819 Jobbnummer
9750186