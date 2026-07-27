Skiftgående it-tekniker till Produktionsövervakningen
Försäkringskassan / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2026-07-27
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Produktionsövervakningens vision är att vara hjärtat i Försäkringskassans it-produktion. Vår primära roll är att dygnet runt övervaka och avhjälpa fel i Försäkringskassans it-infrastruktur, applikationer och tjänster. Vi utvecklar verktyg och arbetssätt för att möjliggöra proaktivt agerande och därigenom kunna ingripa innan en störning hunnit få konsekvenser för verksamhet eller medborgare.
It-tekniker, it-drift och it-övervakning
I rollen som it-tekniker är ditt huvudsakliga ansvarsområde att övervaka den dagliga produktionen och med snabbhet agera vid avvikelser för att minimera otillgänglighet för interna och externa användare. Detta innebär att du i enlighet med ITIL:s ramverk löser, eskalerar incidenter och vid behov koordinerar felsökning, skapar problemärenden samt deltar i genomförandet av ändringar. Arbetet innehåller många kontaktytor med både interna och externa parter där en viktig del i ditt arbete är att vid en incident snabbt sköta spridning av korrekt driftinformation till de kunder och intressenter som berörs.
Då verksamheten är igång dygnet runt, årets alla dagar så kommer du att arbeta enligt ett av gruppens uppskattade scheman med både dag och nattpass.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen inom it-området eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har arbetslivserfarenhet av storskalig drift på Unix/Linux och Windows plattform
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
har kunskaper om ramverket ITIL och dess processer, framför allt incident, problem, change och release
har erfarenhet av samhällsviktig dygnet runt-verksamhet
har erfarenhet av administration av applikationer på Linux och Windows servrar
har erfarenhet inom servervirtualisering
har erfarenhet från skifttjänstgöring
har relevanta certifieringar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Sundsvall
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Mikael Lundgren, 010-112 62 90 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linnéa Palmkvist, 010-113 10 46, linnea.palmkvist@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Christina Lövgren, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10012001