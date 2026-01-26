Skiftgående Drifttekniker rekryteras till ENA Energi AB
I hjärtat av Enköping, där värme och energi flödar genom stadens ådror, arbetar drifttekniker som sällan syns men alltid märks. När staden sover håller du anläggningen i gång. När systemen går som de ska är det tack vare din vaksamhet - och när något krånglar är det du som kliver fram, lugn och lösningsorienterad.
ENA Energi AB, som grundades 1972 är helägt av Enköpings kommun genom bolaget Enköpings Moderbolag AB. Bolaget producerar el och fjärrvärme från nästan 100 % biobränsle sedan mitten på 90-talet, då kraftvärmeverket togs i drift. ENA Energi AB har drygt 40 anställda och levererar ca 220 GWh till ca 1.800 kunder genom ett fjärrvärmenät som sträcker sig 120 km och producerar ca 75 GWh el.
Skiftgående Drifttekniker rekryteras till ENA Energi AB
Vill du ha ett varierat och meningsfullt jobb i en samhällsviktig verksamhet? Då kan rollen som drifttekniker på ENA Energi AB vara rätt för dig.
Om rollen
Som drifttekniker hos oss arbetar du nära processen och med ett tydligt ansvar för helheten. Du ingår i skift tillsammans med en driftingenjör och ansvarar för att anläggningen drivs säkert, ekonomiskt och miljömässigt korrekt.
Arbetet omfattar bland annat:
• Självständig rondering och övervakning av anläggningen
• Operatörsunderhåll och systematisk avvikelserapportering
• Planering och genomförande av av- och påställningar
• Aktiv medverkan i prioritering av drift- och underhållsinsatser
• Deltagande i revisionsarbeten och utveckling av driftsätt och processlösningar
Anläggningen består av ett fliseldat kraftvärmeblock med tillhörande ångturbin, rökgaskylare och vattenrening. Därtill finns ång- och hetvattenpannor med pellets och olja som bränsle. Rollen innebär stort ansvar och stor variation - från bränsleinmatning till askhantering och exempelvis körning av lastmaskin. Vi är i processen att bygga nya pannor och anläggningar.
Skiftgång är huvudregel, men perioder av dagtidsarbete och beredskap kan förekomma.
Vem vi tror att du är
Du är trygg i din roll som drifttekniker och van att arbeta självständigt i process- eller kraftvärmemiljö. Du har ett utvecklat säkerhetstänk, god förståelse för samspelet i anläggningen och förmåga att fatta väl avvägda beslut även när förutsättningarna snabbt förändras. Driften går inte alltid som planerat och en stor flexibilitet krävs. Men med detta kommer också ett varierat och meningsfullt jobb med stor frihet under ansvar.
Vi ser gärna att du
• Tar ansvar för helheten och inte bara "din del"
• Är lösningsorienterad och prestigelös i samarbetet med andra
• Vågar ifrågasätta när det behövs - och föreslå förbättringar
• Har lätt för att kommunicera tydligt i driftkritiska situationer
Här uppskattas erfarenhet, omdöme och yrkesstolthet.
• Driftteknisk utbildning (högskola, YH/KY eller motsvarande)
• Flera års erfarenhet från kraftvärmeverk eller processindustri
• Erfarenhet av fastbränsleanläggningar är meriterande
• Pannoperatörscertifikat är meriterande
• Kunskaper inom vattenkemi och förändringsarbete är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Enköping. Tillträde enligt överenskommelse. Beredskap kan förekomma med en inställelsetid på 1 timme.Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan. Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB lena.brantberg@brapersonal.nu
, 0703-50 89 09
Andreas Jansson, Driftchef, ENA Energi AB andreas.jansson@enae.se
Fackliga ombud: SEKO Niclas Olofsson, 070-602 13 26 Vision Habib Acar: 0171-62 50 56
I rekryteringen samarbetar ENA Energi AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Ena Energi AB.
