Skiftgående Drifttekniker/Driftingenjör rekryteras till ENA Energi AB
Brapersonal Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Enköping Visa alla driftmaskinistjobb i Enköping
2026-07-01
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Östhammar
, Södertälje
eller i hela Sverige
I hjärtat av Enköping, där värme och energi flödar genom stadens ådror, arbetar drifttekniker som sällan syns men alltid märks. När staden sover håller du anläggningen i gång. När systemen går som de ska är det tack vare din vaksamhet – och när något krånglar är det du som kliver fram, lugn och lösningsorienterad.
ENA Energi AB, som grundades 1972 är helägt av Enköpings kommun genom bolaget Enköpings Moderbolag AB. Bolaget producerar el och fjärrvärme från nästan 100 % biobränsle sedan mitten på 90-talet, då kraftvärmeverket togs i drift. ENA Energi AB har drygt 40 anställda och levererar ca 220 GWh till ca 1.800 kunder genom ett fjärrvärmenät som sträcker sig 120 km och producerar ca 75 GWh el.
Skiftgående Drifttekniker/Driftingenjör till ENA Energi AB
Vill du vara med och driva en samhällsviktig energiverksamhet i framkant? ENA Energi söker nu både drifttekniker och driftingenjörer till vårt kraftvärmeverk i Enköping. Beroende på din erfarenhet, utbildning och kompetens kommer tjänsten att anpassas och tillsättas som antingen drifttekniker eller driftingenjör.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
ENA Energi är ett kommunägt energibolag som producerar fjärrvärme och el till Enköpings kommun. Vår produktion baseras till största delen på biobränslen och vi arbetar aktivt med utveckling av framtidens hållbara energilösningar. Kraftvärmeverket levererar både värme och el året runt och spelar en central roll i kommunens energiförsörjning.
Om rollen
Som drifttekniker eller driftingenjör arbetar du nära den dagliga driften av anläggningen och bidrar till säker, effektiv och miljöriktig produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
Övervakning och optimering av pannor, turbiner och hjälpsystem
Felsökning och problemlösning vid driftstörningar
Deltagande i drift- och underhållsplanering och förbättringsarbete
Analys av driftdata och uppföljning av verkningsgrad och miljöprestanda
Operatörsunderhåll och systematisk avvikelserapportering
Deltagande i revisionsarbeten och utveckling av driftsätt och processlösningar
Medverkan i projekt och utvecklingsarbete
Anläggningen består av ett fliseldat kraftvärmeblock med tillhörande ångturbin, rökgaskylare och vattenrening. Därtill finns ång- och hetvattenpannor med pellets och olja som bränsle. Rollen innebär stort ansvar och stor variation – från bränsleinmatning till askhantering och exempelvis körning av lastmaskin. Vi är i processen att bygga nya pannor och anläggningar samt implementera optimeringsystem för produktionsplanering.
Skiftgång är huvudregel, men perioder av dagtidsarbete och beredskap kan förekomma.
Vi söker dig som
För driftteknikerrollen ser vi gärna att du har:
Driftteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från processindustri, kraftvärme, energi, VA, kemi eller liknande verksamhet
Kunskaper inom vattenkemi och förändringsarbete
God teknisk förståelse och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och i team
För driftingenjörsrollen ser vi gärna att du dessutom har:
Ingenjörsutbildning inom energi, maskin, process, automation eller liknande område
Erfarenhet av processoptimering, analys och tekniskt utvecklingsarbete
Förmåga att driva förbättringsinitiativ och bidra strategiskt till verksamheten
Det är meriterande om du har erfarenhet av kraftvärmeproduktion, ångprocesser, förbränning, automation/PLC eller miljö- och energifrågor. Pannoperatörscertifikat är meriterande.Övrig information
Tjänsten är placerad i Enköping. Beredskap kan förekomma med 1 timme inställelsetid. B-körkort är ett krav.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta gärna inte med att skicka in din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige ABlena.brantberg@brapersonal.nu
, 0703-50 89 09
Andreas Jansson, Driftchef, ENA Energi ABandreas.jansson@enae.se
Fackliga ombud:
SEKO Niclas Olofsson, 070-602 13 26
Vision Habib Acar: 0171-62 50 56
I rekryteringen samarbetar ENA Energi AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Ena Energi AB.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7731786-2079202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BraPersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), https://jobb.brapersonal.nu
749 35 (visa karta
)
749 35 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BraPersonal Jobbnummer
9986201