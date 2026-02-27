Skiftchef till produktion i Karlskoga
2026-02-27
Vi på OnePartnerGroup söker nu en skiftchef till produktion för ett spännande konsultuppdrag hos ett internationellt och framgångsrikt bolag i stark tillväxt.
Här erbjuds du en modern och inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka, utveckla och leda ett engagerat produktionsteam - i en roll med stort ansvar och tydligt mandat.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som skiftchef ansvarar du för ditt skift och säkerställer att produktionen levererar enligt uppsatta mål för kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Du har en koordinerande roll mellan underhåll, planering och teknik och rapporterar till gruppchef. Ditt ledarskap är avgörande för att skapa struktur, engagemang och resultat i det dagliga arbetet.
Som skiftchef har du fullt personalansvar för ditt team och ansvarar för att leda och fördela arbetet i produktionen. Du håller regelbundna möten för att följa upp resultat och förbättringsområden samt säkerställer en tydlig produktionsplanering där alla förstår sina uppgifter och förväntningar.
Du identifierar utbildningsbehov och driver kompetensutveckling inom teamet. Rollen innebär även löpande uppföljning av produktionen, återkoppling till team och gruppchef samt ansvar för tidrapporter, rehabiliteringsärenden och medarbetar- och lönesamtal. Vid avvikelser agerar du snabbt och säkerställer kvalitet, effektivitet och ett välfungerande samarbete mellan skiften genom ett närvarande och tydligt ledarskap.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbetsledning, gärna inom tillverkande produktion
Förmåga att engagera och inspirera medarbetare mot gemensamma mål
En trygg, lugn och tydlig ledarstil med god delegeringsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office
Vem är du?
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett flexibelt förhållningssätt.Prestigelöshet är en självklarhet för dig och du trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Du är en närvarande ledare som skapar förtroende genom tydlig och ärlig kommunikation.
Övrig information
Denna tjänst är ett konsultuppdrag och du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och sedan uthyrd till kund.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med kund efterföljt av referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
Arbetstider: 2-skiftTillträde: Enligt överenskommelse Placering: Karlskoga
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult:Emma Landeliusemma.landelius@onepartnergroup.se
+46 76 805 00 58
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
