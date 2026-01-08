Skidbilschaufför (minibuss) / Offentligt städ Vintersäsong 2026
2026-01-08
Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass. Vi som arbetar här brinner för service och går alltid det extra steget för att överträffa våra gästers förväntningar. Inför vintersäsongen 2026 söker vi dig som gillar service lika mycket som vi och som vill bli en del av vårt härliga team
Vi söker en härlig medarbetare med känsla för värdskap som kör vår skidbuss i vinter. Skidbussen är en minibuss som kör mellan hotellet och björnens skidområde. Du är engagerad och lösningsorienterad samt att du anpassar dig alltid efter gästens behov. Du kör minibussen ca 2 h på förmiddagen och eftermiddagen. Tjänsten är en kombotjänst mellan skidbuss+offentligt städ men kan också inkludera arbetsuppgifter på andra avdelningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Körning av hotellgäster mellan hotellet och björnens skidområde
• Ge våra gäster maximal service med information och alltid med ett glatt bemötande
• Städning och tvättning av minibussen
• Städ av offentligt ytor och hjälpa vaktmästare med diverse arbetsuppgifter
Du skall självklart ha svenskt körkort. Du trivs att vara bland människor och gillar att prata och ge service. Du behöver behärska svenska och engelska
Arbetstiden är säsongsarbete under vintern 2026. Tjänsten är på ca 85%
Copperhill Mountain Lodge erbjuder dig en utvecklande och inspirerande arbetsplats i en av Nordens snabbast växande hotellkedjor. Här blir du en del av en prestigefylld och meriterande arbetsplats som är en del av Nordic Hotels & Resorts/Nordic Choice Hotels. Copperhill erbjuder personalpriser på hotellboende, liftkort och skistarshop och du tränar kostnadsfritt på hotellets gym.
Ansökan .Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post.
Ansök vi länken här
Vid frågor, kontakta Annie.Bernhardsson@copperhill.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Copperhill Mountain Lodge Jobbnummer
9673441