Skid-/snowboardlärare & aktivitetsledare | Kombitjänst
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sandviken Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som skid-/snowboardlärare och aktivitetsledare hos oss på Kungsberget blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team. Du kommer att arbeta med både barn och vuxna, genom både grupplektioner och privatlektioner. Detta är en utmanande och utvecklande roll som ställer höga krav på din egen åkning och din förmåga att lära ut till andra. Du planerar och genomför aktiviteter för våra gäster, både barn och vuxna, anordnar barnens afterski, tävlingen Björnbusecupen och snowracerkvällar. Sist men inte minst får du den stora äran att agera som våra maskotar Björnbusen och Björnbusan. Maskotarna leker och busar med barnen ute i anläggningen varje dag och är omåttligt populära. Saknar du skidlärarutbildning? Om du är rätt person för oss så hjälper vi dig och betalar delar av utbildningen.
Urval av arbetsuppgifter:
Hålla i och arrangera aktiviteter utifrån vårt aktivitetsutbud.
Hålla i skidskolor för både barn och vuxna, i grupp och genom privatlektioner.
Arbeta frekvent på fredagar och lördagar.
Arbeta intensivt under högtider som jul-, sport- och påsklov.
Kvällsarbete förekommer.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning, tycker om att arbeta med människor och med barn i allmänhet. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du kan åka skidor eller snowboard.
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att jobba med barn.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta arbetsledare Sabina Svahn, Sabina.svahn@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915717-2126669". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017834