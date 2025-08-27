Skickliga truckförare sökes till vår kund Fiedler&Lungren (BAT) i Malmö
2025-08-27
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Till vår kund Fiedler & Lundgren (British American Tobacco) i Malmö, söker vi nu lagermedarbetare med god truckvana.
BAT värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker organisationen. De strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna att fler kvinnor söker tjänsten, då detta är en underrepresenterad grupp hos BAT idag. Vill du arbeta i en jämställd, utvecklande och ambitiös organisation, där man värdesätter individen och människan, då ska du söka nu.
BAT Sverige är en del av BAT-gruppen, ett ledande företag inom konsumentvaror med flera kategorier som mål att bygga en bättre framtid genom att minska hälsopåverkan av sin globala verksamhet genom att erbjuda ett större utbud av njutbara och mindre riskfyllda produkter för konsumenter. Företaget fortsätter att vara tydligt med att lättantändliga cigaretter utgör allvarliga hälsorisker, och det enda sättet att undvika dessa risker är att inte börja eller sluta. BAT uppmuntrar de som annars fortsätter att röka att helt byta till vetenskapligt underbyggda alternativ med reducerad risk.
Tjänsten kan också komma att innefatta stöttning på andra avdelningar inom lagret vid behov, t.ex packning av produkter.
DINA KVALIFIKATIONER
Truckkort och minst 1 års erfarenhet ut av truckkörning
Kan arbeta 4-skift
Körkort och tillgång till bil (då arbetstiderna gör det svårt att ta sig till arbetsplatsen kollektivt) om man inte bor i närheten.
MERITERANDE
Erfarenhet av SAP
Erfarenhet av livsmedelsbranschen
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå.
Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
