Skicklig skjutstativförare till kund i Göteborg
Pokayoke AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Göteborg
, Partille
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för våra kunders framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
Start för tjänsten är så snart som möjligt.
Arbetstid är måndag- fredag dagtid, med start 07:00. Arbetsuppgifter
Självklart är du en vass skjutare men du kan även manövrera en ledstaplare.
Vidare tror vi att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Låter detta intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tillsättning sker så snart vi har hittat rätt kandidat!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Bagaren och Kocken Kontakt
Elsa Ohlsson eo@pokayoke.se Jobbnummer
10007315