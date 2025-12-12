Skicklig och spelintresserad kille sökes i Solna (5 tim/vecka)
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Pojke i 10 årsåldern med NPF-diagnoser. Blir han stressad kan han bli utåtagerande, du ska försöka förebygga detta och känna till lågaffektivt bemötande. Han pratar gärna om matematik, rymden, spelar brädspel eller Nintendo Switch (Mario Cart).
Uppdraget utförs varje helg, 5 timmar. Familjen är öppen för att ha två avlösare som delar på uppdraget.
Kvalifikationer/önskemål om avlösare:
Pratar felfri svenska
Erfarenhet av NPF-diagnoser (genom arbete eller anhörig)
Över 20 år
Delar intressen med kunden
Känna till lågaffektivt bemötande
Om tjänsten:
5 tim/vecka, utförs varje helg. Tillträde 1 november.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
