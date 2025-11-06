Skicklig förskollärare för vikariat på Ebbas förskola
2025-11-06
Vi söker en särskilt skicklig förskollärare med stor kompetens och erfarenhet av att arbeta med äldre barn för ett vikariat på Ebbas förskola.
Ebbas förskola ligger i hjärtat av Rotebro, där barn, vårdnadshavare och kollegor från olika kulturer, språk och erfarenheter möts varje dag. Här får du möjlighet att arbeta i ett tvålärarskap tillsammans med en annan engagerad förskollärare.
Som förskollärare på Ebbas förskola förväntas du:
• Driva det pedagogiska uppdraget dagligen med glädje och nyfikenhet.
• Ha ett demokratiskt förhållningssätt gentemot både barn, vårdnadshavare och kollegor.
• Vara självreflekterande och våga tänka utanför boxen.
• Vara en tydlig ledare som har modet att gå före.
Hos oss på Ebbas förskola:
• Arbetar vi projekterande för att ta tillvara på barns tankar, frågor och hypoteser.
• Utforskar vi tillsammans på många olika sätt, både i estetiska lärprocesser och genom olika lärverktyg.
• Fokuserar vi på språkutveckling för att ge alla barn ett språk, oavsett om det är verbalt eller ickeverbalt. Språkmedvetenhet ska vara en röd tråd genom hela förskolans verksamhet.
Vi strävar efter att:
• Uppmuntra barnen att bli trygga och självständiga individer.
• Hjälpa dem att träna på att samarbeta, förhandla och hantera sin omvärld.
• Utveckla strategier som gör att de kan hantera motgångar och tro på sin egen förmåga.
• Skapa en trygg och tillgänglig miljö där barnen kan använda material självständigt och känna sig säkra i sin omgivning.
• Vara lyhörda och visa respekt för varje barns känslor och behov. Vi ser alla olikheter som en tillgång och bygger vårt arbetssätt på nyfikenhet och utforskande.
Välkommen till Ebbas förskola, där vi tillsammans skapar en inspirerande och trygg miljö för alla barn!

Kvalifikationer
Du ska ha svensk förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
