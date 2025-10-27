Skeppare till Svensk Sjöentreprenad i Malmö
Vill du vara med och bidra med din kunskap i komplexa anläggningsprojekt med marin karaktär och till ett hållbart samhällsbyggande? Svensk Sjöentreprenad AB är ett av landets största och äldsta marina anläggningsföretag och har varit verksamma inom undervattensentreprenader sedan mitten av 1980-talet. Till vår verksamhet i Malmö söker vi nu en Skeppare som vill vara en del av företagets fortsatta tillväxt.
Om verksamheten Svensk Sjöentreprenad AB är en del av MarCongruppen AB. Vi inriktar oss på nybyggnation, service, underhåll och utförande av projekt i anslutning till vatten. Inom detta område erbjuder vi byggnation och eller underhåll av bl.a. hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m. genom ett unikt och mångårigt samarbete med anläggnings och förvaltande företag kan vi erbjuda ett brett kunnande inom dessa områden via våra verksamheter i Stockholm, Härnösand, Göteborg, Sölvesborg, Luleå och Malmö. Läs mer på: www.sse-ab.sePubliceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi söker Skeppare med några års erfarenhet från marin verksamhet, fiskeri, bogser eller arbetsbåtar i marin miljö. Den primära uppgiften är att driva och framföra våra olika båtar i våra projekt och leverera detta av hög kvalité till Svensk Sjöentreprenad AB kunder. Ansvara för, organisera och utföra underhåll på SSE 's enheter. Du ansvara även för kontakerna gentemot våra kunder. I Svensk Sjöentreprenad kommer du också in i ett företag som aktivt satsar på att erbjuda medarbetarna utbildning och personlig utveckling. Våra projekt är varierande med alltifrån renovering och nybyggnation av broar, kajer och sjöledningar till våra erfarna dykare för olika undervattensarbeten.Profil
Är du en flexibel och lyhörd teammänniska som drivs av att uppnå högt ställda kvalitetskrav i en spännande miljö? Vi söker dig som är tydlig och har förmåga att hålla och skapa struktur. Vidare trivs du med många sociala kontaktytor och har en förmåga att skapa goda relationer. Du är van att arbetsleda personal i projekt. Du är flexibel och van vid en miljö med snabba beslut. Därtill är du bra på att skapa engagemang och förtroende bland dem du samarbetar med. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska.
Vi ser gärna att du har med dig följande: Några års erfarenhet som skeppare klass 6
God erfarenhet och kunskap inom marin verksamhet, fiskeri, bogser eller arbetsbåtar.
ROC/GOC certifikat
Du är van att ta ansvar och fatta egna beslut
Erfarenhet klass 6
Vad kan Svensk Sjöentreprenad AB erbjuda dig?
Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter som projektansvarig där du får möjlighet att succesivt växa in i din roll och få mer ansvar och få större projekt med tiden. Du erbjuds att arbeta i ett spännande företag som präglas av en god teamkänsla och en familjär stämning. För att trivas i tjänsten ska du vara en person som utmanas och drivs av att arbeta såväl strategiskt som operativt. Du kommer att ingå i ett team av erfarna projektansvariga som arbetar med liknande utmaningar. Tjänsten är placerad på Svensk Sjöentreprenads kontor i Malmö.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Svensk Sjöentreprenad AB med Isaksson Rekrytering & Bemanning. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. För frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryterare, seniorkonsult Jonas Bessing, jonas@isakssonrekrytering.se
, 0736-264750.
