Skellefteå tingsrätt söker en domstolshandläggare
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som domstolshandläggare vid Skellefteå tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som domstolshandläggare på Skellefteå tingsrätt utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete. Tillsammans med ett engagerat team av handläggare, domare och notarier bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare kommer du bland annat att:
Handlägga mål och ärenden tillsammans med domare och notarier.
Ta emot, registrera och arkivera handlingar.
Planera rättegångsdagar och kalla till förhandlingar.
Föra anteckningar och protokoll vid rättegångar.
Hantera skriftväxling och pröva utlämnande av allmänna handlingar.
Expediera domar och beslut samt utför andra administrativa uppgifter.
Ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet.
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som domstolshandläggare får du möjlighet att utveckla din organisatoriska och juridiska kompetens. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns personliga utvecklingsmöjligheter, både i form av interna utbildningar samt specialisering inom administrativa roller.
Om dig
I rollen som domstolshandläggare är du noggrann, självständig och levererar uppgifter av hög kvalité. Du blir en del av en arbetsgrupp där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer. Du är flexibel, utvecklingsorienterad och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Målhanteringen håller stundtals ett högt tempo och under perioder med hög arbetsbelastning är din förmåga att prioritera och planera ditt arbete extra viktigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi söker dig som har
• slutförd och godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis
• erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• mycket god vana av digitala verktyg och arbetssätt inklusive Officepaketet
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av arbete vid domstol, myndighet eller annan juridisk verksamhet och eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant kan vara meriterande.
Skellefteå tingsrätt är en allmän domstol med 22 medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led. Handläggargruppen består av 5 domstolshandläggare och en handläggarchef.
Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.
Våra lokaler är vackert och centralt belägna i Skellefteå.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet.
Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag 3 000 kr per år och en friskvårdstimme per vecka
• Individuellt anpassad kompetensutveckling
• Kollektivavtalsbaserad statlig tjänstepension
Läs mer om våra övriga förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/).
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning.
Sista dag att ansöka är 16 april 2026.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Så går rekryteringen till (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/sa-gar-rekryteringen-till/)
