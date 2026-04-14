Skellefteå Taxi söker telefonister inför sommaren
2026-04-14
Vill du bli en viktig del av vårt team i sommar?
Skellefteå Taxi söker nu serviceinriktade och engagerade telefonister för sommaren, med möjlighet till fortsatt behovsarbete även under hösten.
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för service och bemöter kunder professionellt
Är positiv och trivs med att samarbeta i team
Klarar av att arbeta i ett varierande tempo
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll (längst till 04:00) samt helg.
Tjänsten gäller främst sommarmånaderna juni-augusti, med introduktion under maj.
I rollen tar du emot taxibeställningar via telefon och digitala kanaler.
Start sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet till förlängning efter sommaren
Intresserad?
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!
Skellefteå Taxi AB, är ett personalägt taxibolag med 27 delägare, som har ca 100 fordon till sitt förfogande. Inom bolaget arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamhetsområdet är i huvudsak Skellefteå och Norsjö kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Taxi Åkeri AB
(org.nr 556801-8245)
Löftesgränd 2 (visa karta
)
931 50 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå Taxi AB Kontakt
Chef beställningscentralen
Linda Orajärvi balinda@skellefteataxi.se 070-7709003 Jobbnummer
9852624