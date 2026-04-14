Skellefteå Taxi söker telefonister inför sommaren

2026-04-14


Vill du bli en viktig del av vårt team i sommar?
Skellefteå Taxi söker nu serviceinriktade och engagerade telefonister för sommaren, med möjlighet till fortsatt behovsarbete även under hösten.
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för service och bemöter kunder professionellt
Är positiv och trivs med att samarbeta i team
Klarar av att arbeta i ett varierande tempo
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll (längst till 04:00) samt helg.
Tjänsten gäller främst sommarmånaderna juni-augusti, med introduktion under maj.
I rollen tar du emot taxibeställningar via telefon och digitala kanaler.
Start sker enligt överenskommelse.

Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet till förlängning efter sommaren
Intresserad?
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!

Skellefteå Taxi AB, är ett personalägt taxibolag med 27 delägare, som har ca 100 fordon till sitt förfogande. Inom bolaget arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamhetsområdet är i huvudsak Skellefteå och Norsjö kommun.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skellefteå Taxi Åkeri AB (org.nr 556801-8245)
Löftesgränd 2 (visa karta)
931 50  SKELLEFTEÅ

Arbetsplats
Skellefteå Taxi AB

Kontakt
Chef beställningscentralen
Linda Orajärvi
balinda@skellefteataxi.se
070-7709003

Jobbnummer
9852624

