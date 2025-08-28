Skellefteå Taxi söker taxichaufförer för både hel- och deltidstjänster
Skellefteå Taxi Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2025-08-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå Taxi Åkeri AB i Skellefteå
Är du en serviceinriktad person som tycker om att möta nya människor? Då kan du vara den vi söker! Vi letar efter dig som håller god service, visar respekt, omtanke och har ett trevligt bemötande.
Våra kunder och resenärer har individuella förutsättningar, behov och förväntningar och det är viktigt att alla ska känna sig trygga när de åker med Skellefteå Taxi. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är viktigt att du kan förstå och tala svenska. Språktester kan komma att tillämpas.
Vi är verksamma i hela kommunen, vilket innebär att du inte behöver bo i centrala Skellefteå för att arbeta hos oss.
Vi söker främst dig som redan har taxiförarlegitimation, men är du rätt person för arbetet som taxichaufför så kan vi erbjuda dig ett visst stöd för att ta din taxiförarlegitimation.
Du kan läsa mer om kraven för taxiförarlegitimation på Transportstyrelsen.https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/yrkestrafik/taxi/taxiforarlegitamation/
Introduktion
Om du är aktuell för en anställning kommer du att genomgå vår interna utbildning. Där ingår genomgång av företagets förväntningar på dig som chaufför, våra policys och riktlinjer samt hur vi arbetar med service till våra kunder och resenärer. Du får också lära dig hur du hanterar bil och taxameter.
Du som blir aktuell för anställning behöver uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget beställer du kostnadsfritt på Polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Lönesättning
Garantilön enligt kollektivavtal. Vi tillämpar procentbaserad lön.
Vi rekryterar löpande. För mer information ta kontakt med HR-ansvarig Helene From, helene@skellefteataxi.se
Skellefteå Taxi AB har ca 100 fordon till sitt förfogande. Inom bolaget arbetar ca 200 medarbetare och verksamhetsområdet är i huvudsak Skellefteå och Norsjö kommuner.www.skellefteataxi.sePubliceringsdatum2025-08-28KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Taxi Åkeri AB
(org.nr 556801-8245), http://www.skellefteataxi.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Taxi AB Kontakt
HR
Helene From Helene@skellefteataxi.se 0910-770905 Jobbnummer
9479616