Skatteutredare/skatterevisor brottsbekämpningsavdelningen
2026-03-31
Vill du arbeta med högintressanta skatteutredningar och bidra i kampen mot den ekonomiska brottsligheten? Som skatteutredare eller skatterevisor hos oss på Skatteverkets brottsbekämpningsavdelning får du chans att göra stor samhällsnytta och arbeta med stimulerande utredningar tillsammans med andra.
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt, och folkbokföring som brottsverktyg.
Som utredare eller revisor hos oss arbetar du med fördjupade utredningar i syfte att motverka avsiktligt skatteundandragande både nationellt och internationellt samt förhindra utnyttjande av välfärdssystemet. Utredningarna avser ofta flera skatteslag och du utreder bland annat oredovisade inkomster, oredovisad arbetskraft eller oredovisade löner samt olika upplägg som görs för att minska eller helt undvika skatt.
Vi söker nu särskilt dig som vill arbeta med något av följande arbetsuppgifter:
- Motverka avancerat skatteundandragande genom att personer och företag döljer sina tillgångar och inkomster genom utnyttjande av regler i andra länder och en internationell spelplan.
eller
- Motverka grov organiserad brottslighet och kriminell ekonomi i samverkan med andra myndigheter.
Arbetsuppgifterna är omfattande och komplexa och kräver ett nära samarbete med kollegor. Arbetet kräver en hög effektivitet och kvalitet och du förväntas kunna bedöma vilken åtgärd och utredningsform som är bäst lämpad i det enskilda fallet.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Du har placeringsort Malmö. På kontoret i Malmö är vi ca 65 kollegor som arbetar med dessa arbetsuppgifter.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha en god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från arbete med ekonomi, revision eller skatterätt alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från arbete med fördjupad utredning eller revision från statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Pia Nohlås pia.nohlas@skatteverket.se
9829051