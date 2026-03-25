Skatteombud och kvalificerad beslutsfattare inom beskattning
Är du jurist eller ekonom och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som skatteombud och kvalificerad beslutsfattare inom beskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär komplexa frågeställningar och många kontakter både internt och externt.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du är verksam både i funktionen som skatteombud och som förankrande särskilt kvalificerad beslutsfattare (FSKB). Utredningarna kan ha en komplex och omfattande karaktär och syftar till att förhindra skatteundandragande. Du arbetar med utredningar och processer i nära samarbete med utredare och revisorer. Du ansvarar för den rättsliga kvaliteten i utredningarna och skriver och fattar beslut. Du för Skatteverkets talan i domstolsprocesser, analyserar, prövar bevisfrågor och bygger upp rättslig argumentation vilket ställer höga krav på argumentationsförmåga och materiella kunskaper.
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Är du intresserad kan det uppstå möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
På vår sektion är vi 15 kollegor i Malmö som huvudsakligen arbetar med rättsligt utredningsstöd och processverksamhet. Vi tillhör processektion 5 på Brottbekämpningsenhet 2 på Brottbekämpningsavdelningen. Från och med den 1 juni bildas en ny avdelning, Rätts-och processavdelningen vilket innebär att vi istället blir del av processektion 15 på processenhet 1 på Rätts-och processavdelningen. Placeringsort för tjänsten är Malmö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara van att driva och ta ställning i rättsliga frågor såväl självständigt som i samråd med andra
- vara stabil som person, inge förtroende och kunna hantera ärenden som ibland ställer höga krav på integritet och mod
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120p gamla systemet) inom juridik eller ekonomi.
- flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom skatterätt/beskattning exempelvis från domstol, myndighet, revisionsbyrå, alternativt annan aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Ida Erkki, sektionschef 010-5722477,ida.erkki@skatteverket.se Jobbnummer
9817680