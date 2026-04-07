Skatteombud/kvalificerad beslutsfattare inom stora företag
Är du jurist eller ekonom och vill fördjupa dig i skattefrågor för stora företag? Har du förståelse för ett företags skattefrågor även i komplicerade koncernstrukturer? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som skatteombud och kvalificerad beslutsfattare med inriktning mot stora företag får du omväxlande arbetsuppgifter och många komplexa frågeställningar att ta ställning till.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Rollen innebär att du är verksam både i funktionen som skatteombud och som förankrande särskilt kvalificerad beslutsfattare (FSKB). Du arbetar med utredningar och processer i nära samarbete med utredare och revisorer. Du ansvarar för den rättsliga kvaliteten i utredningar och skriver beslut. Du för Skatteverkets talan i domstolsprocesser, analyserar, prövar bevisfrågor och bygger upp rättslig argumentation, inte sällan mot några av landets främsta konsulter och advokatbyråer, vilket ställer höga krav på argumentationsförmåga och materiella kunskaper.
De stora företagen verkar i en global miljö vilket ställer krav på vår förståelse för internationella skattefrågor. I alla våra kontakter med företagen är samverkan viktig. Du behöver vara lyhörd och förstå företagens behov. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Är du intresserad kan du även delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
På vår sektion är vi idag 16 kollegor som finns i Kalmar, Karlskrona, Malmö och tillhör processektion 4 på Brottbekämpningsenhet 2 på Brottbekämpningsavdelningen. Från och med den 1 juni slås process samman med rättsavdelningen och bildar då en ny avdelning, Rätts-och processavdelningen vilket innebär att denna roll då blir del av processektion 14 på processenhet 1 på Rätts-och processavdelningen. Placeringsort för tjänsten är Malmö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- kunna driva och ta ställning i rättsliga frågor såväl självständigt som i samråd med andra
- pedagogiskt kunna förmedla information, kunskap och erfarenhet i tal och skrift
- vara prestigelös, hjälpsam och vara bra på att samarbeta för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
I det här jobbet ska du:
- Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120p gamla systemet) inom juridik eller ekonomi
- Flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom bolagsbeskattning/koncernbeskattning.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som skatteombud eller FSKB med processerfarenhet inom beskattning från statlig myndighet alternativt har annan likvärdig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom beskattning och processuella frågor från större företag eller koncern. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom flera skatteslag, företrädesvis inom arbetsgivarområdet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Åsa Tiderman, hr-specialist asa.tiderman@skatteverket.se Jobbnummer
9838442