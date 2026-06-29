Skattekonsult inom moms till välkänd byrå
People of Interim & Finance Sweden AB / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-06-29
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Vill du fortsätta utvecklas inom moms i en rådgivande och affärsnära roll där du får arbeta brett med både svenska och internationella kunder? Nu söker vi för kunds räkning en skattekonsult inom moms till teamet i Malmö eller Helsingborg. Här blir du en del av ett växande specialistteam där samarbete, kunskapsdelning och långsiktiga kundrelationer står i fokus. Rollen passar dig som redan arbetar med momsfrågor idag och som vill fortsätta bygga din specialistkompetens tillsammans med erfarna och kunniga kollegor.
Om rollenI rollen arbetar du nära kunder och kollegor i olika typer av momsrelaterade frågeställningar. Du får en bred och varierad vardag där du arbetar med allt från löpande momsfrågor och deklarationer till analyser, utredningar och rådgivning kopplat till både svenska och internationella verksamheter. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom skatt och andra specialistområden och du får möjlighet att successivt ta större ansvar i takt med att du utvecklas i rollen. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Löpande rådgivning inom moms och indirekt skatt• Framtagande av underlag och utkast till momsdeklarationer• Momsutredningar och analyser• Kontakt och rådgivning till kunder i olika branscher och storlekar• Samarbete med kollegor inom exempelvis tull, skatt och revision• Bidra till utveckling av kundrelationer och affärsnära samarbeten
Miljön präglas av högt tempo, entreprenörsanda och nära samarbete där man hjälper varandra och arbetar prestigelöst tillsammans.
Om digVi tror att du har några års erfarenhet av att arbeta med momsfrågor idag och att du drivs av att fortsätta utvecklas inom området. Du behöver inte komma från byråvärlden men du behöver vara trygg i en rådgivande och konsultmässig roll där kundkontakt är en naturlig del av vardagen. För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Självgående, flexibel och ansvarstagande• Social och kommunikativ med god samarbetsförmåga• Strukturerad och analytisk• Affärsmässig och nyfiken på kundernas verksamhet• En person som trivs i en miljö där det händer mycket och där arbetsdagarna varierar
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller motsvarande samt erfarenhet av praktiskt arbete med momsfrågor. Du har en god förståelse för momsdeklarationer och löpande momshantering och känner dig trygg i att arbeta med momsrelaterade frågeställningar i vardagen. Vidare har du mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Om vår kundDu erbjuds en bred och utvecklande roll i ett växande specialistteam där du får arbeta nära både kunder och seniora kollegor. Här finns stora möjligheter att fortsätta utvecklas inom moms och indirekt skatt samtidigt som du blir en del av en inkluderande och prestigelös kultur med stark teamkänsla. Rollen erbjuder stor variation i vardagen med både mindre och större kunder samt ett nära samarbete med erfarna specialister och kollegor inom flera olika områden. Du får stort eget ansvar och möjlighet att successivt växa i rollen i takt med din utveckling och erfarenhet. Samtidigt erbjuds en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete någon dag per vecka samt en positiv och social företagskultur med fokus på långsiktighet, samarbete och trivsel.
Start sker enligt överenskommelse och rollen är på heltid med placering i Malmö/Helsingborg.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
eller 070-857 50 05. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl och i rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroller. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter – klicka här för att följa.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Malmö (visa karta
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114 32 MALMÖ Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005 Jobbnummer
9982739