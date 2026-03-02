Skärholmens barnmorskemottagning söker barnmorska för vikariat
Välkommen till oss på Skärholmens barnmorskemottagning!
Skärholmens barnmorskemottagning söker nu en barnmorska för sommar- och föräldravikariat med start i juni till och med november 2027.
På mottagningen arbetar 6 självständiga barnmorskor. Mottagningens enhetschef ansvarar för två av BMM Stockholm Södras barnmorskemottagningar. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och vårt fokus är att skapa trygghet för våra patienter och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Du har alltid en kollega att rådgöra med och vi har arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient och medarbetare.
Vi söker dig som liksom oss är nyfiken, engagerad, ansvarstagande, trygg i din roll som barnmorska samt har god förmåga till både självständigt arbete och arbete i team. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Arbetet på barnmorskemottagningen är omväxlande. Vi arbetar med graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, provtagning för STI, gynekologisk cellprovtagning, telefonrådgivning och olika typer av föräldraskapsstöd. Vi har både fysiska och digitala patientbesök.
Skärholmen är ett mångkulturellt område där vi arbetar med patienter från många olika kulturer och delar av världen. Barnmorskemottagningen ligger i Skärholmen centrum och hit tar du dig enkelt med tunnelbana, buss eller bil. Vi finns på Storholmsgatan 3, Skärholmen.
Organisatoriskt tillhör vi BMM Stockholm Södra som är en barnmorskestyrd resultatenhet inom SLSO bestående av 14 barnmorskemottagningar. Vi arbetar patientcentrerat utifrån Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) värdegrund med patientens fokus, allas lika rätt och arbetsglädje.
SLSO är en av Sverige största arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom friskvård, fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi har även individuella scheman och flextid.
Erfarenhet och kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt.
Erfarenhet av arbete på barnmorskemottagning.
Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Takecare.
Anställningsform:
Heltid, deltid kan diskuteras.
Sommarvikariat juni-augusti som övergår till ett föräldravikariat till och med november 2027.
Vi erbjuder inskolning och tiden varierar utifrån dina tidigare erfarenheter.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef, Vania Weibel 070-243 75 23
Fackliga företrädare:
Lina Rosén, Vårdförbundet
08-123 404 82
Clara Hultqvist, SRAT/Barnmorskeförbundet
08-123 357 78
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
