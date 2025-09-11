Skaraborgs tingsrätt söker serviceinriktad vikarierande expeditions- och or
Skaraborgs tingsrätt är en mellanstor tingsrätt med drygt 55 anställda. Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vi finns i moderna och ljusa lokaler i centrala Skövde med närhet till resecentrum.
Tingsrätten strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Skaraborgs tingsrätt har två målenheter som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden, och en serviceenhet som bland annat ansvarar för administration, reception och registrering av nya mål. Som expeditionsvakt tillhör du serviceenheten.
Domstolen har säkerhetsentré med säkerhetskontroll och då en av våra ordningsvakten ska vara föräldraledig söker vi en eller flera expeditions- och ordningsvakter. Arbetet är i team med andra ordningsvakter men även tillsammans med andra kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och kan hantera tempoväxlingar i arbetet och snabbt anpassa dig till nya omständigheter och prioritera. Vidare krävs god administrativ och kommunikativ förmåga, att du har lätt för att samarbeta samt tar ansvar för ditt och gruppens uppdrag. Du ser till helheten och arbetar aktivt för att bidra till tingsrättens uppdrag. Du är lugn, trygg i dig själv och din yrkesroll samt har en hög grad av personlig mognad. Viktig är också din förmåga att möta människor i olika situationer och ge ett bra bemötande mot allmänheten. Du är prestigelös, ansvarstagande och noggrann, vidare ser vi att du har en utpräglad känsla för kvalitet och service samt trivs i såväl grupp som självständigt arbete.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har godkänd treårig gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• har ett giltigt aktuellt ordningsvaktsförordnande efter genomgången ordningsvaktsutbildning med behörighet att tjänstgöra i säkerhetskontroll i domstol
• har några års arbetslivserfarenhet av administrativa uppgifter eller för tjänsten relevant erfarenhet
• kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift
Det är också meriterande om du har:
• erfarenhet från arbete vid domstol och/eller säkerhetsarbete vid domstol
• arbetslivserfarenhet inom service, administration, säkerhet och/eller teknik
• har goda kunskaper i engelska/behärska engelska i tal
Arbetets innehåll
Tillsammans med övriga expeditions- och ordningsvakter ingår du i ett team som bemannar domstolens säkerhetskontroll och tjänstgör i de allmänna utrymmena, vid förhandlingar och i receptionen. Som ordningsvakt är du den första person som domstolens besökare möter, du hjälper dem till rätta och svarar på frågor kring målhantering, förhandlingar m.m. Ett gott bemötande mot alla som besöker domstolen är viktigt för att skapa en säker och trygg miljö. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att det råder ordning och säkerhet i domstolens lokaler vilket förutsätter förmågan att kunna hantera olika uppgifter, människor och situationer.
Arbetet medför många kontakter och samverkan med andra myndigheter/organisationer, allmänhet och media. Arbetet medför även samarbete med flera andra personalkategorier på tingsrätten såsom domare, notarier och domstolshandläggare. Du kommer ha en aktiv del i tingsrättens rutiner gällande säkerhetsarbete.
Som expeditionsvakt innehar du alltid ordningsvaktsuppdrag men i anställningen ingår även arbetsuppgifter av administrativ och teknisk karaktär vilket ställer höga krav på administrativ förmåga samt att kunna hantera variation och växlingar i arbetet.
Det kan vara arbetsuppgifter såsom enklare användarsupport avseende salsteknik vid förhandlingar, administration av larm och passersystem, brandskyddsarbete internservice såsom posthantering och enklare vaktmästerisysslor, utlämnande av allmänna handlingar. I arbetet ingår låsning av domstolen vilket kan innebära visst övertidsarbete då rättegångar ibland kan pågå efter ordinarie arbetstids slut.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.Övrig information
Vår strävan är att det ska finnas både män och kvinnor bland anställda expeditions- och ordningsvakter och för att uppnå en jämnare könsfördelning i gruppen ser vi gärna kvinnliga sökande.
Antal platser: En eller flera
Varaktighet: 1 år med möjlighet till förlängning (vikariat) Ersättning
Månadslön Inom Sveriges domstolar tillämpar vi individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSB 2025/161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Skaraborgs tingsrätt Kontakt
Säkerhetschef
Stefan Larsson 0500-49 92 14 Jobbnummer
9505063