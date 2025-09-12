Skaraborgs tingsrätt söker en eller flera vikarierande domstolshandläggare
2025-09-12
Skaraborgs tingsrätt är en mellanstor tingsrätt med cirka 55 anställda. Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vi finns i moderna och ljusa lokaler i centrala Skövde med närhet till resecentrum.
Tingsrätten strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Skaraborgs tingsrätt har två målenheter som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden och en serviceenhet som bland annat ansvarar för administration, reception samt registrering av nya mål.
En av våra domstolshandläggare kommer att vara föräldraledig så nu söker vi dig som vill arbeta i en samhällsviktig och händelserik verksamhet tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Välkommen med din ansökan, redan idag!
Arbetet innebär
Som domstolshandläggare ingår du tillsammans med dina kollegor på målenheten i ett team som bereder mål och ärenden. Det innebär bland annat att du:
• sätter ut mål till förhandling
• tar emot och registrerar handlingar
• inhämtar yttranden och kompletteringar från parterna
• bevaka tidsfrister, expediera domar och beslut
• kan få föra protokoll vid förhandlingar, framför allt i brottmål
• via telefon och mejl har täta kontakter med parter, ombud, myndigheter och medborgarna.
Arbetet sker i nära samarbete med domstolens jurister och är omväxlande, ansvarsfullt samt omfattar självständigt beslutsfattande i förberedelsearbetet.
Vi söker dig som
• har godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis
• har några års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete eller för tjänsten relevant erfarenhet
• uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och skrift och kommunicerar på ett tydligt sätt anpassat efter mottagare och situation
• behärskar engelska i tal och skrift
• har goda datorkunskaper och lätt för att ta till dig nya datasystem då datorn är ditt huvudsakliga arbetsverktyg
• är serviceinriktad, har god social kompetens och bidrar till en bra arbetsmiljö.
Det är meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet från administrativt arbete inom Sveriges Domstolar, advokatbyrå eller annan myndighet som för tjänsten bedöms relevant
• intresse av att aktivt delta i det digitala arbetssättet på domstolen
• erfarenhet av administrativ handläggning i offentlig verksamhet, som också inkluderar självständigt beslutsfattande och arbete i team.
Det kan även vara meriterande om du har ytterligare språkkunskaper.
Du brinner för att ge service med god kvalitet och bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete. För dig är det en självklarhet att bidra till en bra stämning på arbetsplatsen!
Eftersom du företräder myndigheten utåt måste du kunna inge förtroende, hantera varierande arbetsbelastning och påfrestande kontakter. Under perioder med högre arbetsbelastning är det viktigt att du kan strukturera och prioritera ditt arbete.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha lätt för att lära dig nya uppgifter och trivas med att hantera flera olika moment i arbetet. Arbetet förutsätter att du är en skicklig och ansvarsfull administratör. Anställningen ställer höga krav på samarbetsförmåga, ansvarskänsla, flexibilitet, effektivitet och noggrannhet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Vad erbjuder vi?
Som domstolshandläggare erbjuds du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling inom området genom bland annat utbildning i Domstolsverkets regi.
Du erbjuds attraktiva förmåner, exempelvis minst 28 dagars semester, friskvårdsbidrag, flextidsavtal och tjänstepension. I samband med vissa helgdagar har du kortare arbetsdagar.Publiceringsdatum2025-09-12Övrig information
Välkommen med din ansökan, bestående av personligt brev, CV samt examensbevis/betyg från godkänd gymnasieutbildning, senast den 5 oktober 2025
Varaktighet:1 år med möjlighet till förlängning (vikariat)
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Månadslön Inom Sveriges domstolar tillämpar vi individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSB 2025/165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Skaraborgs tingsrätt Kontakt
Administrativ chef
Josefine Siewertz 0500-499220 Jobbnummer
9507127