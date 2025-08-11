Skaraborgs regemente söker vikarierande säkerhetsassistent till säksektion
2025-08-11
Regementsstaben vid Skaraborgs regemente samordnar säkerhetsskyddsarbetet inom Skövde Garnison.
Tjänsten är placerad vid regementsstabens genomförandeavdelning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvarar för att administrera garnisonens passagesystem.
Stödjer övrig personal vid sektionen med säkerhetsrelaterade uppgifter.
Övrig verksamhet
Stödjer med övrig stabstjänst vid avdelningen.
Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen motsv.
Genomförd militär grundutbildning med godkänt betyg.
Anställd (alternativt tidigare anställd) i Försvarsmakten som kontinuerligt (K) eller tidvis (T) tjänstgörande soldat.
Körkort klass B (manuell växellåda).
Meriterande
Tidigare tjänstgöring vid Skövde Garnison
Datavana med god förmåga att använda Microsoft Office (word/powerpoint/excel).
Dokumenterad erfarenhet av tekniska bevakningssystem exempelvis Unison.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
B-Körkort.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kan arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du ska vara noggrann och ordningsam lätt för att samarbeta. Du bör vidare vara stresstålig och serviceinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Befattningsnivå: OR3-OR5
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde (tjänsteresor kan komma att tillkomma)
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 2025-09-01 eller efter överenskommelse tom 2026-07-01
Möjlighet till kompetensutveckling inom säkerhetsskydd kommer erbjudas.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Säkerhetschef Henrik Fånghenrik.fang@mil.se
, 0500-46 50 00
Fackliga representanter:
OFR/O Nicklas Schöld
OFR/S Britt Dahlman
SEKO-F Christer Florin
SACO Victor Ore
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-10 Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Betyg och intyg skall kunna lämnas under eventuell antagningsprocess för att styrka utbildningar och behörigheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
