Skåpbilschaufför på heltid eller deltid med start omgående

OnepartnerGroup Borås AB / Fordonsförarjobb / Borås
2025-08-22


Visa alla fordonsförarjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Borås AB i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige

Är du en noggrann och ansvarsfull person med B-körkort som vill arbeta inom distribution? Då kan det här vara tjänsten för dig!


Publiceringsdatum
2025-08-22

Arbetsuppgifter
I rollen som skåpbilschaufför arbetar du med distribution och hämtning av paket. Arbetsuppgifterna består bland annat av lastning och lossning samt utkörning till företagets kunder.

Arbetstiderna är främst dagtid måndag-fredag 06:50-16:00, men även ett kvällspass i veckan mellan 16:15-21:00 ingår.Utöver detta finns det även möjlighet för dig som vill arbeta extra kvällstid (1-5 pass i veckan).



Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, serviceinriktad och har god arbetsmoral. Du är van vid att arbeta självständigt, men trivs också med kundkontakt och att vara en viktig del i distributionskedjan.

Kvalifikationer
B-körkort

Svenska i tal & skrift

Fyllt 18 år

Vi gör utdrag ur belastningsregistret

Meriterande

Tidigare erfarenhet som chaufför eller inom distribution

Lokalkännedom i Borås

Truckkort

Anställningsvillkor
Ort: Borås

Arbetstider: Dagtid samt viss kvällstid (vardagar)

Omfattning: Heltid eller deltid, enligt överenskommelse

Start: Omgående eller enligt överenskommelse


När du blir en av oss

För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.

Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Borås AB (org.nr 556946-6658)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
OnePartnerGroup

Kontakt
Karol Doyo
karol.doyo@onepartnergroup.se

Jobbnummer
9472419

Prenumerera på jobb från OnepartnerGroup Borås AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos OnepartnerGroup Borås AB: