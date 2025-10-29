Skapa rena och trivsamma miljöer - vi söker en lokalvårdare

A 95 Consulting AB / Städarjobb / Klippan
2025-10-29


Visa alla städarjobb i Klippan, Åstorp, Bjuv, Perstorp, Örkelljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Klippan, Åstorp, Bjuv, Perstorp, Örkelljunga eller i hela Sverige

Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bidra till ordning, renlighet och trivsel i lokaler där människor vistas dagligen.
Som lokalvårdare ansvarar du för att hålla kontor, gemensamma utrymmen och sanitetsutrymmen rena och välordnade. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och trivs med ett självständigt arbete.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-10-29

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till en trivsam och säker arbetsmiljö

Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och en trygg arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och service

Kvalifikationer
Noggrann, ansvarsfull och van vid självständigt arbete
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
264 36  KLIPPAN

Jobbnummer
9579296

Prenumerera på jobb från A 95 Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A 95 Consulting AB: