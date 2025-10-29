Skapa rena och trivsamma miljöer - vi söker en lokalvårdare
A 95 Consulting AB / Städarjobb / Klippan Visa alla städarjobb i Klippan
2025-10-29
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bidra till ordning, renlighet och trivsel i lokaler där människor vistas dagligen.
Som lokalvårdare ansvarar du för att hålla kontor, gemensamma utrymmen och sanitetsutrymmen rena och välordnade. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och trivs med ett självständigt arbete.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publicering: 2025-10-29

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till en trivsam och säker arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och en trygg arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Noggrann, ansvarsfull och van vid självständigt arbete
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
264 36 KLIPPAN Jobbnummer
9579296