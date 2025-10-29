Skapa rena och trivsamma miljöer - vi söker en lokalvårdare
2025-10-29
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
, Hjo
, Skövde
, Tidaholm
, Haninge
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bidra till rena och välordnade lokaler där människor trivs.
Som lokalvårdare ansvarar du för städning av kontor, gemensamma utrymmen och sanitetsutrymmen. Du är noggrann, strukturerad och trivs med ett självständigt arbete.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Städning av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till en trivsam och säker arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevlig arbetsmiljö och kollegor
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Noggrann, ansvarsfull och van vid självständigt arbete
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och modernt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
