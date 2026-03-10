Skapa ordning och trivsel i familjärt sammanhang
2026-03-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movetech World Wide AB i Örebro
Vi söker dig som tycker om ordning, trivsel och detaljer som gör skillnad. Hos oss arbetar du i ett mindre, familjärt sammanhang där kollegor bryr sig om varandra och där din insats är viktig för att skapa en välkomnande och harmonisk miljö.
Det här är en tjänst för dig som uppskattar när allt är rent, prydligt och ombonat, och som tycker om att bidra till en trivsam start på dagen för alla runt omkring dig.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Tjänsten är 50-100 %, beroende på vad som passar dig. Arbetstiderna är flexibla och kan anpassas i dialog. Arbetet sker i trivsamma inomhusmiljöer och innebär lättare städning utan tunga lyft.
För rätt person finns även möjlighet till boende i Örebro, vilket gör att även du som bor på annan ort och funderar på att flytta hit är varmt välkommen att söka tjänsten.Dina arbetsuppgifter
I rollen bidrar du till att skapa en trivsam och välfungerande vardag. Arbetet innefattar att hålla rent och snyggt i gemensamma utrymmen genom dammtorkning, dammsugning och enklare golvvård, och att skapa en ombonad känsla med små detaljer som gör miljön välkomnande.
Du hjälper också till att förbereda veckans matvaror och frukost till kollegor. En del praktiska vardagssysslor kopplade till textilier ingår också, vilket gör att miljön fortsätter vara fräsch och trivsam.
För tjänsten krävs att du gillar att städa och har egen bil, två viktiga förutsättningar för att trivas och kunna utföra arbetet smidigt. Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska, vilket underlättar kommunikationen och det dagliga arbetet, men vi värdesätter framför allt att du är noggrann, ansvarstagande och gillar att hålla ordning.
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och ansvarsfull
Tycker om ordning och reda
Är pigg, flexibel och serviceinriktad
Har ett öga för detaljer
Trivs i ett mindre och familjärt sammanhang
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Generös ersättning varje månad
En familjär arbetsplats med omtänksamma kollegor
Flexibla arbetstider/dagar och möjlighet att arbeta 25-100 %
Arbete med organisering i trivsamma inomhus och utomhus miljöer.
Mobiltelefon och mobilabonnemang
Förmånlig Försäkring och pension
Möjlighet till boende i ÖrebroErsättning
Lön enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: driven@movetech.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driven Städare/Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Movetech World Wide AB
(org.nr 556551-0053) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MoveTech Jobbnummer
