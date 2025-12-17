Skapa Magiska Ögonblick: Bli Skiftledare hos Burger King
King Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Mariestad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mariestad
Bli en del av Burger Kings flammande tillväxt som Skiftledare!
Är du redo att leda ett team i en miljö fylld av skratt, leenden och glädje i högt tempo?
Som skiftledare hos Burger King är du en operativ ledare som genom ditt team skapar fantastiska driftsresultat och oförglömliga upplevelser för våra gäster. Du fokuserar på kvalitet, service och renlighet och motiverar medarbetarna att prestera sitt allra bästa.
Vi söker en engagerad skiftledare som älskar att arbeta med människor, brinner för förstklassig gästservice och trivs med utmaningar!
Varför välja oss?
Bli kungen av ledarskap: Lär dig att leda ett team och utveckla dina ledaregenskaper. Gästservice: Behandla varje gäst som en KUNG! Flexibel arbetstid: Kombinera jobbet med skola och fritid. Karriärmöjligheter: Stora möjligheter till utveckling och avancemang.
Som skiftledare hos Burger King ansvarar du för:
Driften av restaurangen. Gästupplevelsen, matkvalitet och renlighet. Personalutveckling och utbildning. Ekonomiska resultat.
Vi letar efter dig som:
Gillar att ta ansvar och fatta beslut. Vill leda och inspirera andra. Har erfarenhet från servicebranschen. Har fyllt 18 år.
Vill du bli en del av vårt team? Kontakta oss idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare King Food AB
(org.nr 556763-6815), https://burgerking.se/ Arbetsplats
Burger King Sverige Kontakt
Daniel Nilsson daniel.nilsson@kingfood.se Jobbnummer
9651015