Skapa ljus med oss - Nokalux söker montörer
Industri Support Värmland AB / Montörsjobb / Årjäng Visa alla montörsjobb i Årjäng
2026-06-26
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Årjäng
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Belysningstillverkaren Nokalux i Töcksfors fortsätter växa och anställer nu ytterligare ett antal montörer. Här tillverkar man belysningsarmaturer i stor skala och det finns olika liner för små-, mellan- och högvolymserie. Företaget har även automatiserat en hel del med robotar. Tjänsten passar både dig som är ny i arbetslivet och har erfarenhet!
Rekryteringsprocessen hanteras av IndustriSupport och företagets önskemål är att alla frågor gällande tjänsterna hanteras av IndustriSupports rekryterare. Rekryteringen sker löpande där vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sök därför idag då tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Dina arbetsuppgifter
Det finns hel- och halvautomatisk samt manuell montering. Varje monteringslinje har sina egna utmaningar. Du kommer att ingå i ett befintligt team som tar emot och lär upp dig. Vi på Industrisupport tar emot din ansökan och svarar på dina frågor. Självklart ordnar vi så att du får komma och titta på verksamheten och träffa teamet innan du bestämmer dig!
Vi söker dig som
Vi söker dig som är händig, teknisk och nyfiken. Du ska gilla att jobba i grupp, vara noggrann och ta ansvar för dina insatser både som teammedlem och montör. En positiv och lösningsfokuserad attityd är viktigare än tidigare monteringserfarenhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
"Organisationen behöver vara kundorienterad, snabbfotad och flexibel. Samtidigt måste det finnas en bra arbetsmiljö där medarbetarna är motiverade, kreativa och välmående trots högt tempo" säger Peter Elofsson, platschef på Nokalux AB, som producerar professionella belysningsarmaturer för Norden. Nokalux är ett företag som växer snabbt och med god lönsamhet. Mycket av framgången beror på närheten till leverantörer och kunder och en tydlig grön profil. Man har egna anläggningar för plåt- och plastbearbetning samt montering av färdiga armaturer.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Nokalux Kontakt
Mikael Ek mikael.ek@industrisupport.com +46 70 572 25 52 Jobbnummer
9981878