Skapa läslust i alla åldrar - vi söker två engagerade bibliotekarier
2026-01-16
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och forma framtidens bibliotek för både barn och vuxna? Vi söker dig som kan bidra med energi, idéer och hjärta för läsfrämjande arbete.
Just nu söker vi två tillsvidaretjänster som bibliotekarier - en med inriktning mot den vuxna målgruppen placerad i Norrahammar och en barnbibliotekarie med placering i Gränna.
Ditt nya jobb
Just nu söker vi två tillsvidaretjänster som bibliotekarier - en med inriktning mot den vuxna målgruppen placerad i Norrahammar och en barnbibliotekarie med placering i Gränna.
I tjänsten ansvarar du för att planera, utveckla och genomföra aktiviteter som riktar sig till antingen barn eller vuxna. Du trivs med att möta människor och skapar gärna inkluderande och meningsfulla sammanhang för olika grupper. Arbetet omfattar också sedvanliga biblioteksuppgifter såsom tjänstgöring i informationsdisken, bokinköp, mediehantering och uppsättning av böcker.
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Med några års erfarenhet av biblioteksarbete har du förmågan att anpassa dig till skiftande situationer och behov och arbetar lika väl självständigt som i team. Du tar egna initiativ för att utveckla arbetssätt och hitta lösningar när nya behov uppstår. Du har erfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrunder och livssituationer och skapar förtroendefulla relationer. Du är tillmötesgående och uppmärksam i ditt bemötande och trivs med att hjälpa andra. Vi förutsätter att du har en god digital kompetens.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är om du talar ytterligare språk.Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens bibliotek i Jönköping. Genom våra bibliotek och kulturverksamheter skapar vi mötesplatser för alla, med fokus på läsande, lärande, integration och bildning. Vi vill att våra bibliotek ska vara inspirerande, kreativa och kunskapsrika miljöer som våra besökare gärna återvänder till - öppna, trygga och välkomnande för alla. Jönköping kommuns biblioteksorganisation består av 12 bibliotek samt bokbil och bokbuss.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun, https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-.
Välkommen till en arbetsplats där du får tillgång till friskvård i form av friskvårdsbidrag - https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss.
Bra att veta
Anställningarna är tillsvidareanställningar på 100% och i tjänsten ingår kväll- och helgtjänstgöring. Bemanning på flera bibliotek inom kommunens folkbibliotek ingår.
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Vill du veta mer?
Christel Bjärterot Lundqvist, enhetschef, 036-10 62 85, christel.bjarterot-lundqvist@jonkoping.se
Helene Lis, enhetschef, 036-10 54 59, helene.lis@jonkoping.se
Karin Kristoffersson, facklig företrädare DIK, 036-10 55 90, karin.kristoffersson@jonkoping.se
Rebecca Färgh, facklig företrädare Vision, 036-10 29 25, rebecca.fargh@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som bibliotekarie.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
