Skapa lärande genom lajv- uppdrag för erfaren pedagog
Vi söker en erfaren utbildare inom lajvpedagogik för ett uppdrag där fokus ligger på att inspirera och ge konkreta verktyg till pedagoger.
Om uppdraget
Du kommer att hålla en utbildningsdag för personal inom fritidsverksamhet, med fokus på hur lajv och rollspel kan användas som pedagogiskt verktyg i vardagen.
Upplägget består av två pass under samma dag, där du möter olika grupper av deltagare.
Innehåll
Vi ser gärna att utbildningen kombinerar:
En introduktion till lajvpedagogik som metod
Praktiska moment där deltagarna själva får testa
Konkreta exempel som går att använda direkt i verksamheten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att utbilda inom lajvpedagogik
Är trygg i att leda grupper och skapa engagemang
Kan göra innehållet enkelt, relevant och användbart
Praktiskt
Uppdraget genomförs på plats under en heldag i höst. Du ansvarar själv för upplägg och innehåll.
Intresserad
Skicka gärna ditt CV och en kort beskrivning av din erfarenhet tillsammans med exempel på liknande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7579018-1950474". Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
Ulricehamns Kyrka (visa karta
)
523 30 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ecareer Jobbnummer
9858304