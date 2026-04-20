Skapa framtidens äldreomsorg med oss - undersköterskor sökes!
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-04-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är undersköterska och vill vara med och starta upp vår nya verksamhet Harvestad i Linköping med öppning i november.
Hos oss på Forenede Care får du en unik möjlighet att vara med från början och sätta prägel på verksamheten. Här bygger vi tillsammans en varm, trygg och hemtrevlig miljö där våra boende får leva livet - hela livet.
Hos oss får du Du blir en del av en positiv och lärande kultur med närvarande chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll. Vi tror på engagemang, delaktighet och arbetsglädje - och ser dig som vår viktigaste resurs. Tillsammans skapar vi framtidens äldreomsorg.
Rekryteringsdagar 3-5 juni - träffa oss personligen! Som en del av vår rekryteringsprocess bjuder vi in utvalda kandidater till våra rekryteringsdagar. Här får du möjlighet att träffa oss, ställa frågor och få en känsla för din framtida arbetsplats - samtidigt som vi lär känna dig.
Om verksamheten Harvestad är ett särskilt boende med inriktning på demens och har 80 platser.
Vem är du? Du är engagerad, trygg och bryr dig om dina medmänniskor. Du har lätt för att skapa goda relationer och bemöter både boende och kollegor med värme och respekt. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Om rollen Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge god omsorg, service och vård utifrån de boendes individuella behov och önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och med stort fokus på kvalitet. I ditt dagliga arbete stöttar du de boende i personlig omvårdnad, hjälper till med förberedelse och servering av måltider samt hanterar larm. En viktig del av rollen är även att bidra till social gemenskap och meningsfulla dagar - genom samtal, aktiviteter, utflykter eller andra inslag som skapar livskvalitet.
Du arbetar också med delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal, såsom läkemedelshantering och träning. Hos oss är det sociala perspektivet lika viktigt som det omvårdnadsmässiga - vi vill att våra boende ska få leva livet, hela livet.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att bygga något fantastiskt tillsammans!
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegor på heltid/deltid till tillsvidareanställning med provanställning med start i november 2026.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Har gått Demens ABC plus Särskilt boende via Demenscentrum under de senaste 12 månaderna. Detta ska intygas innan anställning.
Gått Nollvision via Demenscentrum under de senaste 12 månaderna. Detta ska intygas innan anställning.
Det är meriterande om du har utbildning i BPSD samt erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och kognitiv svikt.
För att trivas i rollen är du engagerad och bryr dig om dina medmänniskor. Du har lätt för att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss arbetar du både självständigt och i team, vilket gör det viktigt att du känner dig trygg i båda arbetssätten.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp ett belastningsutdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis pass eller beslut från Migrationsverket.
OBS! Samtliga ansökningar sker via vår karriärsida. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2026-05-20
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
https://forenadecare.teamtailor.com
589 39 LINKOPING
Forenede Care
9865049