Skapa framgångsrika projekt som projektledare på Holtab
Holtab AB / Elektronikjobb / Tingsryd Visa alla elektronikjobb i Tingsryd
2026-07-02
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Vill du börja en spännande resa som projektledare på Holtab?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din roll för att på sikt ta ansvar för ännu större och mer utmanande projekt.
Rollen som projektledare
Som projektledare på Holtab är du en central spelare i att förvalta affären efter att säljaren har slutit ett avtal med kunden. Du kommer att fungera som en viktig länk mellan våra kunder och Holtab. Även om huvuddelen av våra slutkunder finns i Sverige, förekommer även leveranser till övriga nordiska länder.
Genom att hantera frågor och ändringar både internt och externt, kommer du vara ett strategiskt bollplank för våra produktionsteam och andra funktioner inom bolaget. Du ansvarar för hela processen – från order till leverans och slutfakturering. I vissa fall kan även hantering och samordning av eftermarknadsaktiviteter ingå, till exempel planering av åtgärder på plats hos kunden.
Tillsammans med kollegorna på Holtab, kommer du säkerställa att produkterna levereras i tid, med högsta kvalitet och med god lönsamhet. Du är primärt ansvarig för att upprätthålla relationer, både internt och externt, samt bygga långvariga samarbeten på vägen.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en teknisk utbildning med inriktning mot el eller energi samt erfarenhet från elkraftsområdet, till exempel inom låg- och mellanspänningsställverk eller transformatorer. Vi vänder oss både till dig som arbetar inom projektledning och till dig som är ny i rollen, du kan till exempel ha arbetat som ledande montör med beredning eller konstruktion.
På Holtab lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du bör ha ett ekonomiskt tänk samtidigt som du alltid har kunden i fokus, att vara duktig på att kommunicera är a och o. Vi tror på ett samarbetsklimat och letar nya medarbetare som gillar att arbeta i team samt skapa starka och hållbara relationer.
Det här erbjuder vi
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering vid vårt huvudkontor i Tingsryd. Det finns även möjlighet att arbeta delvis på distans. Dessutom får du en omfattande introduktion för att smidigt kunna ta dig an dina arbetsuppgifter och komma in i företaget. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en flexibel och prestigelös miljö. På Holtab strävar vi efter både personlig och professionell utveckling.
Holtab är ett Karriärföretag
Holtab är stolt Karriärföretag 2023–2026. Vi har jobbat hårt för att skapa en arbetsplats där allas utveckling står i centrum och där du får ta plats och synas.
Vill du veta mer och ansöka
Kontakta gärna rekryterande chef Joakim Svensson på telefon 070-265 70 03, alternativt personalchef Pernilla Sundén på telefon 070-148 00 30.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi ser fram emot din ansökan. Vi tillämpar ett löpande urval vilket innebär att vi kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt dock senast den 31 juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holtab AB
(org.nr 556181-0911), http://www.holtab.se
Strömgatan 13 (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holtab AB Jobbnummer
9989390