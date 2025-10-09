Skånska Operan söker sångare till La Traviata sommaren 2026

2025-10-09


Skånska Operan söker operasångare till La Traviata sommaren 2026! Vi söker nedanstående roller: Violetta, Alfredo Germont, Giorgio Germont, Flora Bervoix, Annina, Gastone, Baronen Duophol, Markisen dÓbigny, doktor Grenvil och en körtjej. Audition i Malmö den 15 & 16 november. Repetitionsperiod 1 juni-3 juli. Spelperiod 4 juli-15 aug. Föreställningen ges på turné i Södra Sverige på svenska. För intresseanmälan och mer information: audition@skanskaoperan.nu Har du specifika önskemål kring datum och tider för audition, ange det i din anmälan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: audition@skanskaoperan.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skånska Operan Ekonomisk Fören
232 02  ÅKARP

Arbetsplats
Skånska Operan Ek Fören

Jobbnummer
9547887

