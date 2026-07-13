Skanska i Stockholm söker en HR Generalist
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2026-07-13
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av HR och trivs med service? Bli en del av Skanskas Helpdesk HR i Stockholm. Ansök redan idag!
I rollen som HR-generalist blir du en del av Helpdesk HR som är den första kontakten för HR- och lönerelaterade frågor inom Skanska. Du arbetar i ett engagerat team där kunskapsdelning och samarbete står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta brett med HR-frågor och bidra till ett effektivt och uppskattat HR-stöd. Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett konsultuppdrag på ett år där du blir anställd av oss på TNG och din uppdragsgivare och där du utför ditt arbete är Skanska Sverige.
Hos Skanska blir du en del av en av Sveriges största HR-organisationer där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom både HR och lön samtidigt som du bygger en bred förståelse för HR-processer i en komplex och verksamhetsnära organisation. Rollen passar dig som trivs i en roll med många kontaktytor och vill utvecklas inom HR.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I rollen som HR-medarbetare på Helpdesk HR kommer du bland annat att:
Vara första kontakt för chefer och medarbetare i frågor som rör HR och lön.
Hantera inkommande ärenden via telefon och ärendehanteringssystem.
Ge vägledning i HR-relaterade system och digitala verktyg.
Hänvisa och eskalera ärenden till rätt HR-specialist när det behövs.
Administrera bland annat tjänstgöringsintyg och beställningar av ID06.
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och teamets gemensamma kompetens.
Värt att veta
Skanska sitter i moderna lokaler i Stadshagen på Kungsholmen. Här blir du en del av ett kompetent och hjälpsamt team där du får en gedigen introduktion och goda möjligheter att utvecklas i rollen.
Start för uppdraget är slutet av augusti och löper ett år.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har 2–3 års erfarenhet av HR- och lönearbete och som trivs i en serviceinriktad roll där du dagligen stöttar chefer och medarbetare. Du har erfarenhet av att ge professionell support via telefon, mejl eller ärendehanteringssystem och känner dig trygg i att arbeta i HR-relaterade system och digitala verktyg.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Har du erfarenhet av ServiceNow, Oracle Fusion eller HRM är det meriterande.
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och bemöter människor lugnt och professionellt, även när frågorna är komplexa eller känsliga. Med ett strukturerat arbetssätt och ett genuint serviceengagemang bidrar du till att skapa en positiv upplevelse för organisationens chefer och medarbetare.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Warfvingesvägen 25 (visa karta
)
112 74 STOCKHOLM Arbetsplats
Skanska Sverige Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Malin Mitzén 0721880133 Jobbnummer
10001493