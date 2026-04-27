Skanörs skola söker engagerad Hem- och konsumentskapslärare
2026-04-27
Skanörs skola, Skanörsgården och Skanörs förskola bildar tillsammans Skanörs rektorsområde.
I rektorsområdet är vi ca 90 medarbetare och ca 550 barn/elever fördelade på våra tre enheter.
Skanörs skola är vacker belägen i mitten av Skanör med närhet både till hav och naturområden. Vår skola är en tvåparallellig F-9 skola. Skanörs skola är en skola med målmedvetna och studiemotiverade elever samt driven och kunnig personal vilket visar sig i de goda resultat som eleverna når. Här möts du av engagerade kollegor och ett arbetssätt som bygger på att alla är olika men lika mycket värda. På Skanörs skola vet vi att personal som mår bra också kommer att se till även eleverna mår bra.
Samarbetskulturen på vår skola beskrivs bäst med ordet tillsammans, ett tillsammans som har fokus på elevernas behov och resultat.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad - varje dag!
På Skanörs skola arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö för alla våra elever. Nu söker vi en engagerad och legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap på 85%. Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen enligt gällande läroplan. Du undervisar elever i praktiska och teoretiska moment med fokus på hållbar livsstil, matlagning, hälsa, ekonomi och konsumentkunskap.
Utöver att undervisa i hem-och konsumentkunskap kommer du att samarbeta med kollegor i arbetslag, ämnesgrupper och elevhälsoteamet. I samråd med övriga lärare kommer du att ansvara för elevernas kunskapsinlärning samt leda och utveckla det pedagogiska arbetet mot de uppsatta målen. Du ska handleda, utmana och stödja eleverna i deras individuella utveckling och lärande. I arbetsuppgifterna ingår självklart också mentorskap, föräldrakontakter samt aktivt deltagande i andra delar av skolans verksamhet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa.
Du tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter i såväl framgång som motgång. Du tar även ansvar för det gemensamma resultatet. Du kommer med förslag på lösningar samt erkänner misstag och arbetar för att rätta till dem. Du håller uppsatta tidsramar.Du har hög grad av ansvarskänsla och arbetar i enlighet med våra styrdokument. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din verksamhet utifrån dem. Du anpassar med lätthet arbetssätt efter ändrade förutsättningar och agerar prestigelöst i samband med förändringar och i samarbete med andra
Du är duktig på att identifiera och utveckla relationer. Du delar med dig av din kunskap, stöttar även andras idéer samt arbetar kollegialt. Du behöver ha erfarenhet och en god förmåga att arbeta i arbetslag.
Du behöver kunna uttrycka dig i svenska på ett bra och tydligt sätt, både i tal och skrift. Du försäkrar dig om att mottagaren har uppfattat budskapet korrekt. Du lyssnar aktivt på andra och ställer frågor för att få förtydliganden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321972".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
239 31 SKANÖR Arbetsplats
Vellinge kommun, Skanörs rektorsområde Kontakt
Rektor
Ulf Becker ulf.becker@vellinge.se 040-425530 Jobbnummer
