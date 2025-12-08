Skånemejerier söker lagermedarbetare till deras kyllager!
2025-12-08
Vi söker nu dig som studerar, söker ett långsiktigt extrajobb och vill bli en del av det härliga teamet på Skånemejeriers kyllager.
StudentConsulting söker nu studenter till en av våra största kunder, Skånemejerier. Företaget satsar fullt ut på en trivsam arbetsmiljö och du kommer att ingå i en pool av medarbetare som arbetar såväl dag som kväll och natt på lagret. Arbetsplatsen kännetecknas av glädje och teamwork.
Som orderplockare kommer din främsta uppgift vara att plocka ordrar till Skånemejeriers kunder.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd som konsult till Skånemejerier. Tjänsten tillsätts löpande och det är därför viktigt att du kan jobba hela sommaren nästa år. Det finns dag, kväll och nattpass där du behöver vara tillgänglig för båda. Störst behov har vi torsdag-söndag och vi vill att man ska kunna jobba 3 dagar i veckan varav ett pass varannan fredag samt en helgdag i veckan.
Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. De har fyra anläggningar i södra Sverige: på den största anläggning i Malmö tillverkas de flesta av våra färskvaror, på de två enheterna i Kristianstad produceras ost och förädlar och packar den. I Hjo finns den ekologiska tillverkningen.
Sedan 2012 ingår Skånemejerier i franska Groupe Lactalis-koncernen, världens största ostproducent.
DETTA SÖKER VI
• du som söker skall vara studerande 2 år fram
• du ska ha hög arbetsmoral
• du ska vara punktlig och noggrann
• du bör ha ett flexibelt schema och kan hoppa in med kort varsel
• erfarenhet av lager- eller produktionsarbete sedan innan är meriterande men det är ännu viktigare att du har viljan att göra ett bra jobb
• som person har du lätt för att samarbeta med andra och trivs med fysiskt och monotont arbete.
Observera att du behöver genomföra de personlighetstester som finns tillgängliga i din profil för att kunna gå vidare i processen.
Det är meriterande om du har truckkort men inget krav. Du ska ha möjlighet att ta dig till Fosie alla tider på dygnet.
Låter detta som ett extrajobb för dig? Sök då tjänsten redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
213 76 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Johanna Hall malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9634374